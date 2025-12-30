Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 14:57

Торопившаяся встретить Новый год с сыном женщина едва не стала инвалидом

Нейрохирурги спасли женщину с повреждением спинного мозга после ДТП в Ленобласти

Нейрохирурги по кусочкам собрали позвоночник петербурженки, попавшей в автомобильную аварию в Лодейнопольском районе, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке. Медикам удалось стабилизировать ее состояние, теперь петербурженке предстоит пройти курс реабилитации.

По информации канала, пациентка ехала к сыну на Новый год, но произошло лобовое столкновение с другой машиной. После тяжелого ДТП женщину доставили в Лодейнопольскую межрайонную больницу, где врачи диагностировали осложненный перелом шейных позвонков, сопровождавшийся повреждением спинного мозга. Затем пострадавшую эвакуировали санавиацией в нейрохирургическое отделение Ленобластной клинической больницы.

Нейрохирурги провели открытое вправление вывиха и закрепили поврежденный участок металлической пластиной. Им предстояло выполнить ювелирную работу, так как пациентка могла навсегда остаться инвалидом. После устранения сдавления спинного мозга женщина смогла начать двигать конечностями.

Ранее в городе Балаково Саратовской области двухлетний ребенок попал в больницу после того, как проглотил саморез. Специалисты провели экстренную эндоскопическую операцию. На входе в двенадцатиперстную кишку был найден саморез, который осторожно вернули в желудок и затем извлекли через пищевод.

Торопившаяся встретить Новый год с сыном женщина едва не стала инвалидом
