03 ноября 2025 в 18:19

Женщина заказала лекарства, а получила коробку с отрубленными пальцами

В США женщине по ошибке прислали отрубленные конечности вместо лекарств

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жительница Кентукки в США заказала доставку лекарств, однако вместо них получила посылку с отрубленными конечностями, сообщает газета The New York Times. Обнаружив в коробке человеческие руки и пальцы, женщина обратилась в экстренные службы. Позднее выяснилось, что части тел предназначались для трансплантации.

Мы ожидали доставку срочных лекарств, которые доставили самолетом в Нэшвилл. Мы открыли одну коробку, и там оказались части человеческого тела, — пожаловалась американка.

Прибывший на вызов коронер забрал две руки и четыре пальца в морг. При этом пока не установлено, откуда именно пришла посылка. В конечном итоге американка все же получила необходимые лекарства с опозданием на день.

Ранее в Перми тело женщины разорвалось на части после падения с высоты. В результате голова, торс и ноги разбросало в разные места. Предполагается, что россиянка могла упасть на ограждение. На место происшествия прибыли следователи, они выясняют все обстоятельства случившегося.


