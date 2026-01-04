Экс-морпех указал на опасность операции в Венесуэле для мирового порядка Экс-морпех США Дуган назвал операцию в Венесуэле большой ошибкой

Бывший офицер морской пехоты США и военный корреспондент Джон Марк Дуган в беседе с ТАСС заявил, что похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро является фатальной ошибкой. По его мнению, это действие подрывает устои международной системы.

Эксперт пояснил, что США, заявив о праве захватить действующего иностранного лидера для суда, переступили критическую черту. Это создает опасный прецедент, превращающий правосудие в оружие, а обвинения — в акты войны, что ведет лишь к эскалации.

Когда суверенитет распространяется только на друзей, закон перестает существовать, остается только сила. Империи рушатся не потому, что они слабы. Они рушатся потому, что убеждают себя в своей безнаказанности, — заявил военный эксперт.

Дуган провел параллели с Ираком, Ливией и Йеменом, напомнив, что многие действия Вашингтона уже расцениваются как преступления. Однако теперь внутреннее законодательство используется для оправдания прямого похищения, что стирает границы между правом и силой. Подобные шаги, по оценке военкора, ведут к тотальной дестабилизации и угрожают основам мирового порядка.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио может взять на себя ведущую роль в управлении Венесуэлой после захвата президента страны. Как отметил источник, на протяжении своей карьеры он последовательно критиковал как Мадуро, так и его предшественника Уго Чавеса.