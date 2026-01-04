Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 11:33

Стал известен кандидат на ведущую роль в управлении Венесуэлой

Bloomberg: госсекретарь США Рубио может возглавить управление Венесуэлой

Марко Рубио Марко Рубио Фото: Craig Hudson/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Госсекретарь США Марко Рубио может взять на себя ведущую роль в управлении Венесуэлой после захвата президента страны Николаса Мадуро, передает Bloomberg со ссылкой на американского чиновника. Как отметили в агентстве, на протяжении своей карьеры он последовательно критиковал как Мадуро, так и его предшественника Уго Чавеса.

Чиновник США заявил, что госсекретарь Марко Рубио, который на протяжении своей карьеры критиковал Мадуро и его предшественника Уго Чавеса, возьмет на себя ведущую роль в управлении [Венесуэлой], — говорится в публикации.

Ранее Верховный суд Венесуэлы назначил вице-президента Делси Родригес временным главой государства. Данная мера направлена на обеспечение административной преемственности и обороны страны. Сама Родригес, комментируя атаку США, заявила о готовности защищать суверенитет и природные ресурсы страны.

До этого Россия призвала власти США освободить президента Венесуэлы и его супругу. В Министерстве иностранных дел РФ подчеркнули, что американскому руководству следует пересмотреть свою позицию касательно законно избранного главы государства. С таким же требованием обратилась китайская сторона, заявившая о необходимости решения вопроса через диалог.

Марко Рубио
США
Венесуэла
Николас Мадуро
