Верховный суд Венесуэлы назвал фамилию и. о. президента

Венесуэльский Верховный суд назначил вице-президента Дельси Родригес временным главой государства. Это решение принято в связи с похищением президента Николаса Мадуро, что создало ситуацию невозможности исполнения им своих обязанностей.

Председатель конституционной палаты суда Карислия Беатрис Родригес зачитала постановление в эфире государственного телеканала VTV. Суд признал, что сложившиеся чрезвычайные обстоятельства, напрямую не предусмотренные конституцией, угрожают стабильности и безопасности государства.

Исполнительный вице-президент республики приняла на себя и осуществляла в статусе исполняющей обязанности все полномочия, обязанности и функции, присущие должности президента Боливарианской Республики Венесуэла, с целью обеспечения административной непрерывности и всеобъемлющей обороны нации, — указано в сообщении.

Данная мера направлена на обеспечение административной преемственности и обороны страны. Сама Дельси Родригес, комментируя атаку США, заявила о готовности защищать суверенитет и природные ресурсы Венесуэлы, а также потребовала от Вашингтона немедленного освобождения Мадуро и его супруги.

Ранее экс-глава МИД Финляндии Тимо Сойни предположил, что за захватом президента Венесуэлы могут стоять договоренности между США и венесуэльскими военными. По его мнению, армия республики сыграла в этом инциденте ключевую роль.