Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 05:04

В Финляндии усмотрели странности в захвате Мадуро

Дипломат Сойни: США при захвате Мадуро могли договориться с армией Венесуэлы

Николас Мадуро Николас Мадуро Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Экс-глава МИД Финляндии Тимо Сойни в социальной сети Х предположил, что за захватом президента Венесуэлы Николаса Мадуро могут стоять договоренности между США и венесуэльскими военными. По его мнению, армия республики сыграла в этом инциденте ключевую роль.

Дипломат отметил, что действия США в Венесуэле вызывают серьезные подозрения. Он уверен, что без участия местных силовиков подобная операция была бы невозможна.

США буквально вошли в Венесуэлу. Это вызывает подозрения, что у США и венесуэльских военных есть некая договоренность <…>. С кем еще вести дела? — добавил он.

Ранее президент Гондураса Сиомара Кастро выступила с резким осуждением действий США в отношении Венесуэлы. В заявлении она назвала военную агрессию и похищение Мадуро с супругой варварской акцией. Кастро заявила, что эти действия являются посягательством на суверенитет народов Латинской Америки и Карибского бассейна и грубо нарушают нормы международного права.

Позже стало известно, что Мадуро, предположительно, вывели из самолета, доставившего его на территорию США. После того как борт приземлился в штате Нью-Йорк, политика немедленно взяли под стражу федеральные агенты. По данным журналистов, его голова была покрыта, а движения скованы.

Финляндия
США
Венесуэла
Николас Мадуро
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самые лучшие постные вареники с капустой — вкуснее обычных! Быстрый рецепт
Захваченного Мадуро и его жену могут разлучить в американской тюрьме
«Это джокер»: на ЗАЭС объяснили важность станции для Украины
«Сцена секса»: Зеленский двусмысленно оговорился о встрече в Париже
В России появится новая должность врача
Безденежье и долги, развод, возвращение в РФ: как живет Никита Пресняков
Мадуро в сопровождении охраны привезли в Нью-Йорк
Трамп признал, какое предвыборное обещание сложнее всего исполнить
Укус собаки во сне: что ждет в реальности — полное толкование
В Финляндии усмотрели странности в захвате Мадуро
«Двойные стандарты»: Каллас уличили в пустой риторике из-за Венесуэлы
Школьников предупредили о повышении баллов ЕГЭ по ряду предметов
Два крупных российских аэропорта прекратили работу
Япония заявила о вероятном ракетном пуске КНДР
«Огребете»: Белый дом представил Трампа на нецензурном постере
Фаза Луны сегодня, 4 января: общаемся, знакомимся, ведем переговоры
В зоне СВО ликвидировали участницу «Правого сектора»
Мадуро доставили в США: что с ним будет дальше, где его будут держать
В Госдуме рассказали, сколько дней продлятся майские праздники в этом году
Пушков увидел скрытый мотив в действиях США в Венесуэле
Дальше
Самое популярное
Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда
Общество

Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда

Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января
Россия

Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января

Куриные трубочки вкуснее надоевших котлет — нежная начинка из вареных яиц
Общество

Куриные трубочки вкуснее надоевших котлет — нежная начинка из вареных яиц

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.