В Финляндии усмотрели странности в захвате Мадуро Дипломат Сойни: США при захвате Мадуро могли договориться с армией Венесуэлы

Экс-глава МИД Финляндии Тимо Сойни в социальной сети Х предположил, что за захватом президента Венесуэлы Николаса Мадуро могут стоять договоренности между США и венесуэльскими военными. По его мнению, армия республики сыграла в этом инциденте ключевую роль.

Дипломат отметил, что действия США в Венесуэле вызывают серьезные подозрения. Он уверен, что без участия местных силовиков подобная операция была бы невозможна.

США буквально вошли в Венесуэлу. Это вызывает подозрения, что у США и венесуэльских военных есть некая договоренность <…>. С кем еще вести дела? — добавил он.

Ранее президент Гондураса Сиомара Кастро выступила с резким осуждением действий США в отношении Венесуэлы. В заявлении она назвала военную агрессию и похищение Мадуро с супругой варварской акцией. Кастро заявила, что эти действия являются посягательством на суверенитет народов Латинской Америки и Карибского бассейна и грубо нарушают нормы международного права.

Позже стало известно, что Мадуро, предположительно, вывели из самолета, доставившего его на территорию США. После того как борт приземлился в штате Нью-Йорк, политика немедленно взяли под стражу федеральные агенты. По данным журналистов, его голова была покрыта, а движения скованы.