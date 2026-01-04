Мадуро и его супругу вывели с борта самолета в штате Нью-Йорк

Венесуэльского лидера Николаса Мадуро, предположительно, вывели из самолета, доставившего его на территорию США, передает телеканал Sky News. После того как борт приземлился в штате Нью-Йорк, политика немедленно взяли под стражу федеральные агенты.

Человек, внешне похожий на президента Венесуэлы, был спущен по трапу в окружении многочисленных сотрудников службы безопасности, включая агентов Управления по борьбе с наркотиками (DEA). По данным корреспондента, его голова была покрыта, а движения скованы.

Происходит пересадка через взлетную полосу в направлении, как мы понимаем, вертолета, — передает телеканал.

По предварительной информации, вертолет должен будет доставить задержанного в столичный следственный изолятор в Бруклине. Сообщается, что мужчину вели по летному полю в наручниках и с цепями на ногах, а двое агентов DEA фиксировали процедуру на видео. Мешок на голове, предположительно, исключала возможность визуального контакта с охраной, чьи личности засекречены.

Ранее президент Гондураса Сиомара Кастро выступила с резким осуждением действий США в отношении Венесуэлы. В заявлении она назвала военную агрессию и похищение Николаса Мадуро с супругой варварской акцией. Кастро заявила, что эти действия являются посягательством на суверенитет народов Латинской Америки и Карибского бассейна и грубо нарушают нормы международного права.