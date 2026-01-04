Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 10:40

МИД Китая потребовал от США освободить Мадуро

Николас Мадуро Николас Мадуро Фото: President of Russia Office apai/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Китайская сторона призвала США немедленно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу, а также обеспечить их личную безопасность, заявили в МИД КНР. В ведомстве также потребовали от Вашингтона прекратить подрывные действия против власти в Каракасе.

Китайская сторона призывает американскую сторону обеспечить личную безопасность президента Мадуро и его супруги, немедленно освободить президента Мадуро и его супругу, — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в министерстве, захват первого лица страны силовыми методами прямо противоречит основным нормам международных отношений. Китай потребовал от Вашингтона перейти к решению проблем через диалог.

Ранее сообщалось, что похищенный американскими военными Мадуро может попасть в Метрополитенский следственный изолятор, ставший единственной федеральной тюрьмой в Нью-Йорке. По словам источника, близкого к ситуации, в этой «звездной» тюрьме, известной ужасными условиями содержания, повсеместным насилием и многочисленными смертями, содержатся американский рэпер Пи Дидди и продюсер Джеффри Эпштейна.

МИД КНР
Китай
Венесуэла
Николас Мадуро
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дружим курицу с грушей и голубым сыром: новогодний салат на 10 баллов
Непогода временно парализовала трассы в российском регионе
ВСУ атаковали сдающихся в плен сослуживцев под Днепропетровском
Что делать с неподошедшим подарком: обмен, возврат, передаривание
Европе предрекли начало третьей мировой войны в 2026 году
Астрофизик раскрыл, увидят ли россияне «Вифлеемскую звезду»
Житель Саратова сгорел в собственном доме
Готовим за 10 минут: салат, который не стыдно подать гостям
Политолог ответил, в каких еще странах США могут начать военные операции
Число погибших при атаке ВСУ по селу Хорлы выросло
Бум кинопроката пришелся в России на ноябрь
МИД Китая потребовал от США освободить Мадуро
Готовим главную кашу сочельника, которая изменит мнение о постной кухне
Политолог объяснил цель ударов США по Венесуэле
Россиян предупредили о мошеннических схемах с «Тайным Сантой»
В России назвали число женщин, осужденных в 2025 году
Белый дом выдвинул условия нефтяным компаниям по Венесуэле
Россия скупила шестую часть мирового экспорта мандаринов
Белый пуховик: как сохранить идеальный вид надолго
«Последний рубеж»: директор ЗАЭС о критическом месяце без внешнего питания
Дальше
Самое популярное
Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января
Россия

Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января

Куриные трубочки вкуснее надоевших котлет — нежная начинка из вареных яиц
Общество

Куриные трубочки вкуснее надоевших котлет — нежная начинка из вареных яиц

«Наполеон» больше не делаю. Готовлю Бостонский кремовый пирог — для тех, кто любит красиво и не приторно
Общество

«Наполеон» больше не делаю. Готовлю Бостонский кремовый пирог — для тех, кто любит красиво и не приторно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.