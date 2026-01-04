Китайская сторона призвала США немедленно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу, а также обеспечить их личную безопасность, заявили в МИД КНР. В ведомстве также потребовали от Вашингтона прекратить подрывные действия против власти в Каракасе.

Китайская сторона призывает американскую сторону обеспечить личную безопасность президента Мадуро и его супруги, немедленно освободить президента Мадуро и его супругу, — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в министерстве, захват первого лица страны силовыми методами прямо противоречит основным нормам международных отношений. Китай потребовал от Вашингтона перейти к решению проблем через диалог.

Ранее сообщалось, что похищенный американскими военными Мадуро может попасть в Метрополитенский следственный изолятор, ставший единственной федеральной тюрьмой в Нью-Йорке. По словам источника, близкого к ситуации, в этой «звездной» тюрьме, известной ужасными условиями содержания, повсеместным насилием и многочисленными смертями, содержатся американский рэпер Пи Дидди и продюсер Джеффри Эпштейна.