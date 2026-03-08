Бойцы ВС России остановили колонну украинских военных в Курской области, сообщил командир подразделения 810-й гвардейской бригады морской пехоты с позывным Як. По его словам, которые передает ИС «Вести», при этом они заполучили в качестве трофея два вражеских гранатомета и подожгли ими две боевые бронемашины Stryker.

Один батальон мы полноценно смогли остановить, он назад уехал. Когда второй батальон поехал, снова тяжелый бой завязался, и получилось взять в плен офицеров, — заявил Як.

Ранее российские военнослужащие захватили большую партию американских крупнокалиберных пулеметов времен Второй мировой войны в боях с украинской армией. Это произошло неподалеку от границы с Белгородской областью. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

До этого бойцы 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ захватили опорный пункт противника в Курской области и трофеи. Как рассказал стрелок бригады с позывным Мартин, во время зачистки лесополосы они продвинулись к блиндажу ВСУ, где обнаружили тела ранее убитых украинских солдат, у которых изъяли трофейные гранаты.