Российские военнослужащие захватили большую партию американских крупнокалиберных пулеметов времен Второй мировой войны в боях с украинской армией, сообщает Telegram-канал Mash. Как пишут авторы, это произошло неподалеку от границы с Белгородской областью. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Речь идет о пулеметах модели Browning M2. По сведениям канала, данное вооружение передано украинской стороне не напрямую из США, а через Бельгию. При этом при проверке пулеметы оказались неисправными и постоянно клинили.

На некоторых образцах трофейного оружия присутствует маркировка бельгийской компании FN Herstal, основанной еще в конце XIX века. На других единицах идентификационные номера и названия производителей были спилены, что, по мнению авторов, указывает на теневой характер поставок.

Отмечается, что данные пулеметы поступили на вооружение ВСУ еще в 2022 году и изначально применялись для оборонительных задач. Однако в текущей обстановке они перешли в распоряжение штурмовых подразделений. Помимо Browning M2, в руки ВС РФ также попали более современные штурмовые винтовки и гранатометы.

Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» приступил к производству усовершенствованной версии пистолета-пулемета ППК-20, модернизированного с учетом опыта спецоперации. Новое оружие изготавливается в рамках выполнения контрактных обязательств на 2026 год.