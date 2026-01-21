Атака США на Венесуэлу
«Калашников» начал выпуск модернизированного с учетом опыта СВО ППК-20

Пистолет-пулемет ППК-20 концерна «Калашников» представленный на 13-й международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2025 в Минске Пистолет-пулемет ППК-20 концерна «Калашников» представленный на 13-й международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2025 в Минске Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Концерн «Калашников» приступил к производству усовершенствованной версии пистолета-пулемета ППК-20, модернизированной с учетом опыта специальной военной операции, говорится в Telegram-канале организации. Новое оружие изготавливается в рамках выполнения контрактных обязательств на 2026 год.

АО «Концерн „Калашников“ приступило к выполнению договорных обязательств 2026 года на изготовление 9-мм пистолетов-пулеметов Калашникова ППК-20, усовершенствованных на опыте эффективного боевого применения, в том числе в зоне проведения специальной военной операции, — говорится в сообщении.

Внесенные изменения позволили расширить линейку боеприпасов для ППК-20. Основным патроном остается высокоимпульсный бронебойный 7Н21, но пистолет-пулемет способен использовать большинство других патронов калибра 9×19 как отечественного, так и иностранного производства.

В концерне также отметили, что контракт на поставку ППК-20 в 2025 году был выполнен в полном объеме, а отгрузка заказчику завершена в декабре. Пистолет-пулемет серийно производится для различных силовых структур России и поставляется на экспорт, при этом в прошлом году объемы его выпуска выросли кратно, были улучшены отдельные тактико-технические и эргономические характеристики, а также повышена технологичность изделия.

Ранее генеральный директор концерна «Калашников», член бюро Союза машиностроителей России Алан Лушников заявил, что автомат АК-12К, предназначенный для штурмовиков, был спроектирован и запущен в производство всего за полгода. По его словам, при разработке оружия учитывался опыт военнослужащих, участвующих в специальной операции.

