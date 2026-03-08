Украинский дрон подорвал машину с водителем в Белгородской области

FPV-дрон Вооруженных сил Украины атаковал машину во время движения в Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Российские бойцы доставили водителя в тяжелом состоянии в больницу. Он получил осколочные ранения живота, лица и бедра. Машина выгорела почти дотла.

Движущийся автомобиль атакован FPV-дроном в городе Шебекино. Пострадал мирный житель. <...> Машина повреждена, — отметил глава региона.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская ПВО 8 марта сбила более 150 украинских беспилотников в период с 08:00 до 14:00 мск. Атаке ВСУ с воздуха подверглись девять регионов страны, а также акватория Азовского моря. В ведомстве не привели данные о разрушениях или пострадавших.

До этого стало известно, что украинская армия задействовала дроны-матки при атаке на Донецкую кольцевую автомобильную дорогу. По информации источника в российских силовых структурах, ВСУ использовали новые нестандартные частоты, которые незаметны для детекторов БПЛА.