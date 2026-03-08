Зимняя Олимпиада — 2026
08 марта 2026 в 18:45

HIMARS замолчала после удара российской армии под Харьковом

Минобороны сообщило об уничтожении HIMARS в Харьковской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Вооруженные силы РФ уничтожили реактивную систему залпового огня HIMARS в районе села Каменная Яруга Харьковской области, сообщила пресс-служба Минобороны. По данным ведомства, российская армия использовала для удара беспилотники «Герань-2», передает ТАСС.

Потери противника составили: одна пусковая установка РСЗО HIMARS, одна транспортно-заряжающая машина и автомобиль сопровождения, — сказано в сообщении.

Ранее ВКС России нанесли авиационный удар по дамбе водохранилища возле поселка Молочарка к северу от Константиновки с применением ФАБ-3000. Бомба была оснащена модулем планирования и коррекции. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.

Военный эксперт Андрей Марочко между тем сообщил, что освобождение Бобылевки в Сумской области открыло ВС РФ путь для продвижения на запад. Это создает предпосылки для формирования огневого мешка для подразделений ВСУ, которые сейчас дислоцируются в районе села Белая Береза. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.

