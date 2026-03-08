Боец ВСУ попытался спасти украинца от мобилизации и получил в челюсть В Виннице мужчину избили за попытку защитить украинца от мобилизации

В центре Винницы группа неизвестных в штатском избила мужчину прямо на улице, передает MK.RU со ссылкой на местные паблики. По неофициальным данным, пострадавший — военнослужащий, который пытался заступиться за человека, подвергшегося попытке насильной мобилизации.

При этом отмечается, что находившиеся рядом полицейские не реагировали на происходящее. Бездействие правоохранителей вызвало возмущение среди горожан.

Ранее в Харькове сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) избили 55-летнего демобилизованного ветерана с инвалидностью, давно снятого с воинского учета по состоянию здоровья. Утром мужчина вышел во двор без телефона и документов, после чего, по словам его супруги, был насильно посажен в автобус работниками ТЦК.

Кроме того, в пресс-службе полиции Днепропетровской области сообщили о нападении местного жителя на сотрудника территориального центра комплектования с ножом. Инцидент произошел после того, как военнослужащие остановили двух мужчин для проверки документов: 58-летний фигурант внезапно достал нож и ударил 24-летнего работника ТЦК в ногу.