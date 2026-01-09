Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 07:55

Мошенники начали использовать в своих целях детские конкурсы

IT-эксперт Силаев: мошенники используют онлайн-голосования в детских конкурсах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Мошенники начали пользоваться детскими творческими конкурсами и онлайн-голосованиями для кражи учетных записей пользователей, предупредил заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев. По его словам, которые приводит RT, такая схема позволяет снижать психологический барьер недоверия к просьбе злоумышленников.

Схема работает по отлаженному алгоритму. Изначально мошенники любым способом (например, через более простую фишинговую рассылку или утечку данных) получают доступ к одному аккаунту в социальной сети. Этот аккаунт становится жертвой и одновременно орудием преступления, — объяснил Силаев.

После этого, продолжил эксперт, мошенники начинают рассылать сообщения всем контактам владельца аккаунта от его имени. Они призывают близких жертвы поддержать ребенка в онлайн-конкурсе рисунков, поделок или фотографий. Однако ссылка ведет на фишинговый сайт-ловушку.

Ранее мошенники начали вынуждать россиян устанавливать вредоносное программное обеспечение от имени правоохранителей под предлогом защиты финансов. Для этого аферисты рассказывают жертве о мнимой угрозе дистанционного хищения денег.

мошенники
злоумышленники
дети
конкурсы
голосования
кражи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Белоруссия частично погрузилась во тьму
Киев лишился фабрики дронов, которыми атаковали резиденцию Путина
Трамп намекнул на поддержку Киева, но с оговоркой
В ЕС понесли миллиардные убытки из-за санкций против России
Россия отомстила Киеву за атаку на резиденцию Путина ударом «Орешника»
Вместо оливье: собираем салат «Крабовая слойка» из четырех продуктов
В Германии хотят привлечь в бундесвер 20 тыс. добровольцев
Москвичам пообещали рекордные сугробы до 65 сантиметров
«Бой с русскими»: аналитик объяснил желание ЕС разместить войска на Украине
Трампу указали на серьезный просчет после операции в Венесуэле
Дания пытается объяснить Трампу нежелание Гренландии продаваться США
Мирный житель пострадал при ракетной атаке ВСУ на российский регион
Россиянам ответили, чем может обернуться выброс новогодней елки из окна
Трамп описал суть собственной «доктрины Донро»
Украинский пленный рассказал о бегстве бойцов из учебных центров ВСУ
«Для меня честь»: журналист из США обрадовался внесению в «Миротворец»
В Минздраве раскрыли показатель по болезням сердца в России
Огурцы для стройности: как сбросить 5 кг за считаные дни без усилий
Российская «Мста» разнесла пункт временной дислокации ВСУ под Днепром
Стармер получил плохие новости о дефиците оборонного бюджета Британии
Дальше
Самое популярное
Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Наступление ВС РФ на Харьков 7 января: гибель элиты, «пылесос» в Купянске
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 7 января: гибель элиты, «пылесос» в Купянске

Стало известно, какой ответ могут получить США за захват судна РФ
США

Стало известно, какой ответ могут получить США за захват судна РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.