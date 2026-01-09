Мошенники начали использовать в своих целях детские конкурсы IT-эксперт Силаев: мошенники используют онлайн-голосования в детских конкурсах

Мошенники начали пользоваться детскими творческими конкурсами и онлайн-голосованиями для кражи учетных записей пользователей, предупредил заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев. По его словам, которые приводит RT, такая схема позволяет снижать психологический барьер недоверия к просьбе злоумышленников.

Схема работает по отлаженному алгоритму. Изначально мошенники любым способом (например, через более простую фишинговую рассылку или утечку данных) получают доступ к одному аккаунту в социальной сети. Этот аккаунт становится жертвой и одновременно орудием преступления, — объяснил Силаев.

После этого, продолжил эксперт, мошенники начинают рассылать сообщения всем контактам владельца аккаунта от его имени. Они призывают близких жертвы поддержать ребенка в онлайн-конкурсе рисунков, поделок или фотографий. Однако ссылка ведет на фишинговый сайт-ловушку.

Ранее мошенники начали вынуждать россиян устанавливать вредоносное программное обеспечение от имени правоохранителей под предлогом защиты финансов. Для этого аферисты рассказывают жертве о мнимой угрозе дистанционного хищения денег.