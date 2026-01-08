Мошенники придумали новый способ похищать данные россиян

Мошенники вынуждают россиян устанавливать вредоносное программное обеспечение от имени правоохранителей под предлогом защиты финансов, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ. В ведомстве подчеркнули, что для этого аферист рассказывает жертве о мнимой угрозе дистанционного хищения денег.

Затем они присылают файлы для скачивания, которые могут называться как Касперский.apk, Security.apk, ЦБ.apk и другие. Затем мошенники убеждают человека проверить баланс счета в банковском приложении, перевести денежные средства на «безопасный счет», в процессе они перехватывают нужную информацию. В том числе они получают доступ к контактам, сообщениям, геолокации и другим данным.

Ранее стало известно, что в преддверии Рождества активизировались мошенники, предлагающие гадания и обряды для исполнения желаний. Аферисты обещали избавить от жизненных трудностей и привлечь удачу. Преступники использовали как онлайн-каналы (социальные сети, мессенджеры, рассылки), так и личные контакты на улице.

До этого выяснилось, что мошенники начали активно представляться сотрудниками Росфинмониторинга и различных комиссий для обмана граждан. Аферисты пугают жертв штрафами или блокировкой счетов. Под предлогом «защиты» денег они убеждают людей передавать данные или наделять посторонних лиц особыми полномочиями для доступа к финансам.