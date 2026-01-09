Родителям дали советы по финансовой грамотности детей

Детей необходимо обучать финансовой грамотности с младших классов школы, поэтапно вводя новые темы по мере взросления ребенка, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. По его словам, главный принцип заключается не в чтении лекций, а в вовлечении в практический процесс.

Главный принцип обучения детей финансовой грамотности — не читать лекции, а вовлекать в процесс, давать ребенку возможность ошибаться на небольших суммах. Потратил все карманные деньги за три дня на сладости и сидит без средств до конца недели? Это лучший и самый запоминающийся урок финансового планирования. Какие азы финграмотности жизненно необходимы? Я бы выделил три ключевых блока, осваивать которые нужно поэтапно. Первый — младшая школа с первого по четвертый класс, финансы как игра и планирование. Надо объяснить детям, откуда берутся деньги, различие между «хочу» и «надо», а также концепцию отложенного вознаграждения, когда ребенок учится ждать и копить, а не требовать покупки сиюминутно, — пояснил Щербаченко.

По его словам, в средних классах акцент смещается на цифровую безопасность, осознанное управление карманными деньгами и влияние рекламы. Он добавил, что подросткам также необходимо разъяснять основы работы банковских продуктов и постановки финансовых целей. Доцент подчеркнул, что в старшей школе уже можно давать основы инвестиций.

Второй блок освоения финграмотности для детей — средняя школа, с пятого по девятый класс. Это безопасность и первый финансовый суверенитет. Здесь надо объяснить основу цифровой безопасности, что такое карманные деньги, влияние рекламы и блогеров, постановку финансовых целей, а также чем дебетовая карта отличается от кредитной, что такое проценты по кредиту и как работает кешбэк. Последний блок — старшая школа, это инструменты и ответственность. Тут надо говорить с детьми об основах инвестиций, это можно объяснить на примере игры или симулятора, — резюмировал Щербаченко.

