В России предложили добавить в школьную программу три предмета В ОП призвали ввести в школах киберспорт, ИИ и ТРИЗ

В школьную программу необходимо ввести три новых предмета — искусственный интеллект, киберспорт и теорию решения изобретательских задач (ТРИЗ), заявил ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. По словам общественника, также можно включить в обучение кибербезопасность.

Российские школьники должны изучать искусственный интеллект, киберспорт и ТРИЗ — теорию решения изобретательских задач, — заявил Гриб.

По словам общественного деятеля, также в школах и университетах важно научить людей финансовой грамотности. Из-за ее недостаточного уровня сейчас люди теряют накопления и жилье, добавил Гриб.

Ранее член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил, что корейский язык не станет обязательным предметом в российских школах. По его словам, у РФ нет необходимости делать ответный жест в сторону КНДР, так как в стране уже достаточно программ обучения на других иностранных языках. Однако число учебных заведений, где изучается корейский язык, вырастет, добавил парламентарий.