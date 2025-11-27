В ГД оценили возможность появления корейского языка в школьной программе

Корейский язык не станет обязательным предметом в российских школах, выразил мнение в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. По его словам, у РФ нет необходимости делать такой ответный жест в сторону КНДР, так как в стране уже достаточно программ обучения на других иностранных языках.

У нас в России хватает обучения на других языках, так что вряд ли мы сделаем ответный жест КНДР [и сделаем корейский язык обязательным предметом для обучения в школах], потому что вряд ли это нам нужно. Тем не менее, я полагаю, что корейский у нас во многих учебных заведениях уже изучают. Число таких школ может увеличиться в обозримом будущем, поскольку с каждым годом мы плотнее взаимодействуем с Северной и Южной Кореей, — высказался Вассерман.

Ранее сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между РФ и Северной Кореей Александр Козлов заявил, что русский язык станет обязательным предметом в школах КНДР. Он отметил, что дети будут изучать язык с четвертого класса.