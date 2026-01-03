Новый год — 2026
03 января 2026 в 17:12

Стало известно, где находился Трамп во время операции в Венесуэле

Трамп наблюдал за операцией в Венесуэле из Мар-а-Лаго

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas Pool/via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп наблюдал за операцией в Венесуэле из своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида, сообщает телеканал Fox News. По его словам, наблюдение велось в присутствии военных и представителей руководства.

У нас была комната, и мы следили, следили за каждым аспектом. Нас окружало множество людей, в том числе генералов, они знали обо всем происходившем. Это была очень сложная, крайне сложная [операция], — сказал Трамп.

Ранее Трамп заявил об успешной массированной атаке на Венесуэлу, в ходе которой был задержан и вывезен президент Николас Мадуро. Трамп также анонсировал пресс-конференцию для раскрытия подробностей операции.

Позднее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Трамп неоднократно предлагал Венесуэле смягчение санкций в обмен на прекращение наркотрафика и возвращение «украденной» нефти.

Член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов заявил, что власти Соединенных Штатов не впервые прибегают к похищению политиков из других стран для повышения рейтингов. По его словам, возможный вывоз Мадуро вместе с семьей в США выходит за рамки международного права.

Дональд Трамп
Венесуэла
ВС США
спецоперации
