РФ предсказали снижение кредитных ставок и замедление инфляции: когда ждать

Согласно прогнозу Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), российская экономика после периода замедления в 2025–2026 годах к 2027 году восстановит темпы роста до 1–1,5%. В течение ближайших полутора лет инфляция будет постепенно замедляться, а ключевая ставка снизится до 9–10%. Рассказываем, как эти макроэкономические изменения могут повлиять на благосостояние и жизнь россиян.

Как завершился 2025 год

По мнению магистра права, доцента кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили, 2025 год завершился достаточно хорошо с точки зрения динамики макроэкономических показателей, в частности уровня инфляции и ключевой ставки.

По данным Росстата, инфляция в 2025 году составила 5,6% по сравнению с 9,5% годом ранее. Прогноз Банка России на 2026 год максимально позитивен — 4,0–5,0% к концу года.

Что ждет экономику в ближайшие два года

Эксперты рассматривают два основных сценария развития событий на ближайший год.

Оптимистичный сценарий: Банк России найдет возможность для снижения ключевой ставки. В этом случае ее средний уровень в течение года может составить 10–13%.

Базовый (нейтральный) сценарий: ключевая ставка в среднем будет находиться в диапазоне 13–15%, но с вероятностью снижения к концу года.

Как отмечает Валишвили, оба этих варианта можно считать благоприятными как для экономики в целом, так и для простых граждан. Если ключевая ставка будет снижаться достаточно динамично, граждане получат возможность вернуться к своим отложенным целям за счет привлечения ресурсов на кредитном рынке. Ставки по кредитам станут доступнее, рынок оживится, экономика будет расти.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«В случае, если ключевая ставка будет снижаться умеренно, мы получим дополнительную возможность дохода от высоких ставок по депозитам. Да, это очередной раз отложит потребление, но потенциально высокий и гарантированный доход сгладит данный факт», — подчеркнула экономист.

По мнению доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина, российская экономика по итогам 2026 года может продемонстрировать рост в диапазоне от 1% до 3%. Он связал эти ожидания с комплексом поддерживающих факторов: высоким уровнем занятости, планомерной работой по технологическому суверенитету, ожидаемым смягчением денежно-кредитной политики.

Что это будет означать для рядовых россиян

Выход экономики России на «траекторию стабилизации» для обычного человека будет означать снижение инфляции — замедление роста цен на продукты, услуги и жилье, заявил в беседе с NEWS.ru руководитель Аудиторско-консалтинговой группы «АКГ АИП» Сергей Елин. Стабильность курса рубля вернет гражданам доверие к накоплениям в национальной валюте. «Потихоньку оживет потребительский спрос: станет предсказуемее планирование покупок, отпусков, крупных расходов», — отметил эксперт.

Одним из ключевых ожидаемых эффектов станет снижение стоимости заемных средств. Если прогноз АКРА оправдается, то к середине 2027 года можно ожидать сокращения ставок по ипотеке и потребительским кредитам на 2–3 процентных пункта. Такое удешевление кредитов, по словам Елина, откроет для многих семей новые возможности — от улучшения жилищных условий до открытия собственного дела.

Как пояснил Елин, экономика возвращается не к бурному росту, а к устойчивому равновесию, когда цены, доходы и процентные ставки начинают «дышать» в одном ритме. Для большинства россиян он может стать временем, когда финансовая ситуация начнет не спеша, но ощутимо улучшаться.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Балынин напомнил, что смягчение денежно-кредитной политики уже принесло свои плоды: в 2025 году инфляция достигла благоприятного уровня в 5,6%. Эксперт подчеркнул, что снижение ключевой ставки напрямую сдерживает рост цен.

Кроме того, более доступные кредиты создают условия для расширения производства, что также сдерживает инфляцию.

Балынин также добавил, что снижение ключевой ставки продолжится и дальше. По его оценке, на ближайшем заседании ЦБ может принять решение о ее снижении на 0,5 или 1 процентный пункт, до 15,5–15% годовых. К концу года она может опуститься до 11–12,5%, допустил экономист. Соответственно, и ставки по вкладам, накопительным счетам и кредитам, как он полагает, последуют за ее динамикой.

Читайте также:

Центробанк положительно оценил инфляцию в 2025 году

Куда вложить деньги в 2026-м, чтобы они приносили прибыль: все варианты

ЦБ защитит деньги россиян. Все вклады привяжут к ИНН: что это значит