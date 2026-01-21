Центробанк положительно оценил инфляцию в 2025 году ЦБ: инфляция в России была самой низкой за пять лет

Инфляция в России в прошлом году стала самой низкой за пять лет, сообщается в материалах ЦБ. Отмечается, что она находилась на уровне 5,6% — это самый низкий показатель с 2020 года, сообщается в материалах ЦБ.

До этого группа депутатов Государственной думы во главе с председателем комитета по труду Ярославом Ниловым подготовила законопроект об обязательной ежегодной индексации заработной платы работников коммерческого сектора. По мнению авторов, это создаст предсказуемый механизм и снизит количество трудовых споров.

Позже председатель комиссии Московского отделения «Опоры России» Евгения Ермолаева заявила, что обязательная ежегодная индексация зарплат может разогнать инфляцию. По словам эксперта, цены могут вырасти даже в результате единоразовых выплат населению. Она напомнила, что в 2017 году пенсионеры получили единоразовую выплату в размере 5 тыс. рублей, что мгновенно отразилось на инфляции, которая выросла на 0,17%.