21 января 2026 в 20:33

Центробанк положительно оценил инфляцию в 2025 году

ЦБ: инфляция в России была самой низкой за пять лет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Инфляция в России в прошлом году стала самой низкой за пять лет, сообщается в материалах ЦБ. Отмечается, что она находилась на уровне 5,6% — это самый низкий показатель с 2020 года, сообщается в материалах ЦБ.

Инфляция за 2025-й стала самой низкой за год с 2020-го. <...> Годовая инфляция в 2025-м составила 5,6% по сравнению с 9,5% годом ранее, — говорится в сообщении.

До этого группа депутатов Государственной думы во главе с председателем комитета по труду Ярославом Ниловым подготовила законопроект об обязательной ежегодной индексации заработной платы работников коммерческого сектора. По мнению авторов, это создаст предсказуемый механизм и снизит количество трудовых споров.

Позже председатель комиссии Московского отделения «Опоры России» Евгения Ермолаева заявила, что обязательная ежегодная индексация зарплат может разогнать инфляцию. По словам эксперта, цены могут вырасти даже в результате единоразовых выплат населению. Она напомнила, что в 2017 году пенсионеры получили единоразовую выплату в размере 5 тыс. рублей, что мгновенно отразилось на инфляции, которая выросла на 0,17%.

