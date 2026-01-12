Эксперт назвала риски всеобщей и обязательной индексации зарплат

Обязательная ежегодная индексация зарплат может разогнать инфляцию, заявила NEWS.ru председатель комиссии Московского отделения «Опоры России» Евгения Ермолаева. По словам эксперта, цены могут вырасти даже в результате единоразовых выплат населению. Так она прокомментировала подготовленный депутатами законопроект об обязательном повышении зарплат раз в год.

У меня двойственное отношение к данному законопроекту. С одной стороны, действительно, на фоне инфляции работодатель в рамках социальной ответственности должен индексировать зарплаты сотрудников. С другой стороны, такая мера, зафиксированная на законодательном уровне, может иметь и негативные последствия [в виде ускорения той самой инфляции], — сказала Ермолаева.

Она напомнила, что в 2017 году российские пенсионеры получили единоразовую выплату в размере 5000 рублей. Это, по словам эксперта, мгновенно отразилось на инфляции, которая выросла на 0,17%.

Ермолаева уточнила, что количество работающих в России в два раза превышает количество пенсионеров, и несложно подсчитать, как разгонит инфляцию регулярная индексация заработной платы. Кроме того, это негативно отразится на финансовом положении компаний, в первую очередь малого бизнеса, заключила эксперт.

Ранее группа депутатов Государственной думы во главе с председателем комитета по труду Ярославом Ниловым подготовила законопроект об обязательной ежегодной индексации заработной платы работников коммерческого сектора. По мнению авторов, это создаст предсказуемый механизм и снизит количество трудовых споров.