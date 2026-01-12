Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 17:36

Эксперт назвала риски всеобщей и обязательной индексации зарплат

Эксперт Ермолаева: индексация зарплат может разогнать инфляцию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Обязательная ежегодная индексация зарплат может разогнать инфляцию, заявила NEWS.ru председатель комиссии Московского отделения «Опоры России» Евгения Ермолаева. По словам эксперта, цены могут вырасти даже в результате единоразовых выплат населению. Так она прокомментировала подготовленный депутатами законопроект об обязательном повышении зарплат раз в год.

У меня двойственное отношение к данному законопроекту. С одной стороны, действительно, на фоне инфляции работодатель в рамках социальной ответственности должен индексировать зарплаты сотрудников. С другой стороны, такая мера, зафиксированная на законодательном уровне, может иметь и негативные последствия [в виде ускорения той самой инфляции], — сказала Ермолаева.

Она напомнила, что в 2017 году российские пенсионеры получили единоразовую выплату в размере 5000 рублей. Это, по словам эксперта, мгновенно отразилось на инфляции, которая выросла на 0,17%.

Ермолаева уточнила, что количество работающих в России в два раза превышает количество пенсионеров, и несложно подсчитать, как разгонит инфляцию регулярная индексация заработной платы. Кроме того, это негативно отразится на финансовом положении компаний, в первую очередь малого бизнеса, заключила эксперт.

Ранее группа депутатов Государственной думы во главе с председателем комитета по труду Ярославом Ниловым подготовила законопроект об обязательной ежегодной индексации заработной платы работников коммерческого сектора. По мнению авторов, это создаст предсказуемый механизм и снизит количество трудовых споров.

высокая зарплата
индексация
доходы
инфляция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тягач врезался в самолет с хоккеистами на борту
Критик предрек Степаненко славу Кадышевой
Сельдь под шубой как у мамы: возвращаем вкус детства
Легендарный советский салат на ваш стол: делаем оливье по ГОСТу
«Под эгидой НАТО»: в Гренландии ответили на мечты США
Из жизни ушел выдающийся российский органист
Адвокат Лурье предположила, что Долина подвергается стороннему воздействию
Бывшую ведущую «Орла и решки» отправили в тюрьму для мигрантов в США
В Краснодаре из-за снегопадов госпитализировали девять человек
В Самаре оправдали обвиненного в сексуальном насилии священника
Продюсер рассказал о молодом возлюбленном Степаненко
Рысь ела снег: девочка чуть не лишилась жизни после поездки в лагерь
В Росавиации раскрыли последствия аномального снегопада
Беспилотник упал на трассу в российском регионе
На YouTube нашли «вековое» загадочное видео
Военэксперт сделал прогноз по ВСУ после освобождения Новобойковского
Названа возможная цель ВСУ на зимнюю кампанию
Жена Юры Борисова поделилась кадрами семейного отдыха
Президент Мексики оценила вероятность вторжения в страну США
Эрмитаж продолжит помогать арестованному в Польше археологу
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали
Россия

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.