Ежемесячную выплату с 1 февраля проиндексируют на 5,6%

Ежемесячную денежную выплату проиндексировали на 5,6% с 1 февраля, о чем говорится в постановлении правительства РФ «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2026 году». Так, указано, что инвалиды первой группы будут получать в месяц 6157,22 рубля.

Инвалидам второй группы и детям с инвалидностью положено 4397,23 рубля, третьей — 3520,01 рублей. В документе говорится, что ветераны боевых действий будут получать по 4838,66 рублей, а Герои труда СССР и России — 103 693,16 рубля.

Ранее сообщалось об увеличении размера социального пособия на погребение. Сумма достигнет 9678 рублей, рассказала доцент Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Мария Акатнова. По ее словам, индексация произойдет 1 февраля этого года.

Также стало известно, что с 1 февраля в России проиндексируют более 40 различных пособий, выплат и компенсаций на 5,6%. Изменения затронут материнский капитал, единовременные пособия при рождении или усыновлении детей, а также ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей.

Кроме того, все социальные выплаты, подлежащие индексации с 1 февраля, будут автоматически перечислены гражданам в увеличенном размере. При этом получателям не придется никуда обращаться или подавать какие-либо заявления.