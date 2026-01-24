Россиянам увеличат более 40 соцвыплат С 1 февраля в России проведут переиндексацию более 40 пособий и выплат

С 1 февраля в России проиндексируют более 40 различных пособий, выплат и компенсаций на 5,6%, сообщает РИА Новости. Изменения затронут материнский капитал, единовременные пособия при рождении или усыновлении детей, а также ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей.

Помимо семейных выплат, индексация коснется мер поддержки федеральных льготников и других категорий граждан. Соответствующие изменения вступают в силу вместе с рядом других законов, регулирующих социальную сферу. В силу также вступают несколько законов о штрафах и компенсациях.

До этого сообщалось, что все социальные выплаты, подлежащие индексации с 1 февраля, будут автоматически перечислены гражданам в увеличенном размере. При этом получателям не придется никуда обращаться или подавать какие-либо заявления.

Ранее руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что следует вдвое увеличить страховой стаж за время, проведенное в декретном отпуске. По его словам, это позволит сохранить драгоценное время матерей и восстановить справедливость.