Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 09:18

Россиянам увеличат более 40 соцвыплат

С 1 февраля в России проведут переиндексацию более 40 пособий и выплат

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

С 1 февраля в России проиндексируют более 40 различных пособий, выплат и компенсаций на 5,6%, сообщает РИА Новости. Изменения затронут материнский капитал, единовременные пособия при рождении или усыновлении детей, а также ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей.

Помимо семейных выплат, индексация коснется мер поддержки федеральных льготников и других категорий граждан. Соответствующие изменения вступают в силу вместе с рядом других законов, регулирующих социальную сферу. В силу также вступают несколько законов о штрафах и компенсациях.

До этого сообщалось, что все социальные выплаты, подлежащие индексации с 1 февраля, будут автоматически перечислены гражданам в увеличенном размере. При этом получателям не придется никуда обращаться или подавать какие-либо заявления.

Ранее руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что следует вдвое увеличить страховой стаж за время, проведенное в декретном отпуске. По его словам, это позволит сохранить драгоценное время матерей и восстановить справедливость.

депутаты
дети
выплаты
семьи
материнский капитал
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сын Усольцевой сделал шокирующее заявление о пропавшей семье
На предполагаемом месте крушения рейса MH370 ничего не нашли
В МИД ответили, как завершить украинский конфликт
Ветеринар назвал самую опасную погоду для домашних животных
В РПЦ ответили, разрешено ли отпевать кремированных
Для зорких глаз и ЖКТ: самый полезный овощ — срочно едим морковь
Россиянам увеличат более 40 соцвыплат
Экс-канцлер ФРГ выступил за сотрудничество с Россией в одном вопросе
Тональный крем на воротнике? Легко отстираем с любой одежды
Москвичам предрекли 30-градусный температурный скачок
Свыше половины россиян готовы к четырехдневке
Волонтер рассказала, когда возобновятся поиски семьи Усольцевых
Рынок POS-кредитования в России сократился до минимума за 12 лет
Стало известно, что вменили спутнице «похищенного» в Красноярске школьника
В Красноярске поймали спутницу «похищенного» подростка
Вкуснейшая творожная запеканка: секретный ингредиент из СССР удивит всех
Овечкин обновил собственный рекорд по количеству шайб в НХЛ
На Западе рассказали о возможной сделке между Европой и США по Украине
Пентагон ослабит хватку в сдерживании Северной Кореи
Кучеров довел число своих голов в текущем сезоне до 25
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.