Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 11:23

Власти пообещали приятный сюрприз по маткапиталу

Минтруд заявил об индексации материнского капитала за 2025 год

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Материнский капитал, полученный в прошлом году, будет проиндексирован, сообщили в пресс-службе Минтруда России. Это касается всех семей, которые еще не потратили деньги или использовали их частично.

В ведомстве объяснили, что с 1 февраля маткапитал вырос на 5,6%. Если граждане не тратили средства, увеличится вся сумма. Если потратили часть — проиндексируют остаток на счете.

По данным министерства, на первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, дают 728,9 тыс. рублей. На второго ребенка (если маткапитал на первого не получен) — 963,2 тыс. рублей. Если второй ребенок родился после указанной даты, а первый уже был, доплата составит 234,3 тыс. рублей.

Проверить остаток можно на «Госуслугах» или в отделении Соцфонда. Если остаток меньше 10 тыс. рублей, его можно получить разовой выплатой, добавили в Минтруда.

Ранее министр труда и соцзащиты Антон Котяков сообщал, что женщины, родившие четырех и более детей, получили в среднем по 2 тыс. рублей дополнительно к пенсии после перерасчета. Глава ведомства напомнил, что с 2026 года время ухода за всеми детьми полностью засчитывается в страховой стаж.

Россия
Минтруд
материнский капитал
индексации
выплаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме оценили сменивших спортивное гражданство спортсменов
В Кремле призвали отслеживать случаи резкого роста тарифов на услуги ЖКХ
В Кремле раскрыли, что делают власти в связи с нападениями на школы
Баку и Ереван проведут переговоры о границах в Армении
В Кремле объяснили отсутствие Мединского на переговорах в Абу-Даби
В Кремле раскрыли важную деталь переговоров в Женеве
«По-другому невозможно»: Песков ответил на слова Фицо о нефтяном шантаже
Астрономы зафиксировали превращение массивной звезды в черную дыру
Песков рассказал о роли Дмитриева на переговорах по Украине в Женеве
«Идеальный вариант!»: Лукашенко рассказал, как США «сглупили» с Мадуро
Шведский король с иронией ответил на падение лыжницы на Олимпиаде
Политолог ответил, как Трамп может воспользоваться задержанием Галущенко
«Ураганное течение»: Симоньян раскрыла страшные детали борьбы с раком
Спасатели напомнили правила безопасности при сжигании чучела на Масленицу
Технолог ответила, можно ли греть мед
«Отрабатывает»: Медведчук нашел объяснение нападкам Зеленского на Орбана
Девять человек погибли из-за падения снега и льда с крыш в России
Майданов сообщил о важной акции, которую проводит в честь своего юбилея
В российских магазинах стали продавать меньше огурцов
Заточили в психушке: кровавая маньячка из Зюзино планирует месть полиции?
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.