Власти пообещали приятный сюрприз по маткапиталу Минтруд заявил об индексации материнского капитала за 2025 год

Материнский капитал, полученный в прошлом году, будет проиндексирован, сообщили в пресс-службе Минтруда России. Это касается всех семей, которые еще не потратили деньги или использовали их частично.

В ведомстве объяснили, что с 1 февраля маткапитал вырос на 5,6%. Если граждане не тратили средства, увеличится вся сумма. Если потратили часть — проиндексируют остаток на счете.

По данным министерства, на первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, дают 728,9 тыс. рублей. На второго ребенка (если маткапитал на первого не получен) — 963,2 тыс. рублей. Если второй ребенок родился после указанной даты, а первый уже был, доплата составит 234,3 тыс. рублей.

Проверить остаток можно на «Госуслугах» или в отделении Соцфонда. Если остаток меньше 10 тыс. рублей, его можно получить разовой выплатой, добавили в Минтруда.

Ранее министр труда и соцзащиты Антон Котяков сообщал, что женщины, родившие четырех и более детей, получили в среднем по 2 тыс. рублей дополнительно к пенсии после перерасчета. Глава ведомства напомнил, что с 2026 года время ухода за всеми детьми полностью засчитывается в страховой стаж.