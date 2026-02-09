Маткапитал в 2026 году: как получить почти 1 млн, на что можно тратить

Ипотека, образование детей или накопление на пенсию — материнский капитал остается одним из ключевых инструментов для решения важных финансовых задач семьи. Как изменились суммы выплат после февральской индексации, на что их можно направить уже сейчас и как быстро получить сертификат — в материале NEWS.ru.

Что такое материнский капитал

Материнский (семейный) капитал — это форма государственной поддержки семей. Программа стартовала в России в 2007 году, была призвана стимулировать рождаемость за счет финансовой поддержки семей, в которых появился второй или последующий ребенок. С 2020 года действие программы было расширено, и право на выплату получили также семьи с первенцем.

Маткапитал представляет собой целевую выплату, которая не выдается наличными, а перечисляется в безналичной форме либо в виде компенсации.

Это разовая выплата. Получить ее можно только один раз в жизни. Это право не обнуляется и не возобновляется при вступлении в новый брак или рождении следующих детей. Даже если у женщины, уже использовавшей капитал, в новой семье рождается ребенок, повторно сертификат ей не положен.

Как вырос размер маткапитала в 2026 году

Как напомнил NEWS.ru доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин, размер маткапитала индексируется с учетом уровня инфляции за предыдущий год, который в 2026 году составит 5,6%.

Для семей, в которых с 2020 года родился или будет рожден первый ребенок, его размер c 1 февраля составляет 728 922 рубля. При появлении второго ребенка сумма капитала будет равна 234 321 рублю.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

А вот если право на эту меру поддержки возникает впервые именно при рождении второго ребенка (когда на первого он не оформлялся), то семья получит значительно большую сумму — 963 243 рубля, отметил Балынин.

На что можно потратить маткапитал в 2026 году

Спектр возможных направлений использования средств остается широким, отмечает в беседе с NEWS.ru доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. Эти средства можно потратить на первоначальный взнос по ипотеке и ее досрочное погашение, покупку жилья, реконструкцию дома, образование детей либо аккумулирование накопительной пенсии для мамы, перечисляет он.

Улучшение жилищных условий

В 2026 году, как и прежде, это самое востребованное направление.

На материнский капитал можно приобрести не любую недвижимость, а только жилую, находящуюся на территории России. Это главное правило. Сюда входит покупка готового или строящегося жилья, в том числе через ипотеку, а также финансирование строительства или реконструкции собственного дома.

Средства можно направить на первоначальный взнос, погашение основного тела кредита или процентов по любой ипотеке, даже оформленной до рождения ребенка. Приобретать жилье можно как на первичном, так и на вторичном рынке.

Образование детей

Маткапиталом можно компенсировать плату за детский сад, школу, колледж или вуз, а также оплатить проживание ребенка в студенческом общежитии.

Можно использовать на образование любого ребенка в семье, не только того, с которым связано право на капитал.

Получение ежемесячной выплаты

Если доход в семье небольшой, можно оформить ежемесячную выплату из материнского капитала. Эти деньги будут приходить каждый месяц, пока ребенку не исполнится три года.

Право на такую поддержку имеют семьи, где доход на каждого человека в последний год не превышает двух прожиточных минимумов по региону. Важный нюанс: при расчете берется период в 12 месяцев, который начинается не с момента подачи заявления, а за месяц до этого. Например, если вы обратитесь за выплатой в феврале 2026 года, то специалисты будут оценивать ваш совокупный доход за период с января 2024 года по декабрь 2025 года включительно.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Выплата прекращается, когда ребенку исполняется три года или когда средства маткапитала заканчиваются.

Формирование накопительной пенсии

Часть или даже вся сумма материнского капитала может быть направлена на пенсию того из родителей, на кого оформлен сертификат (маму или папу). Для этого владелец сертификата должен подать соответствующее заявление. После этого средства перечисляются в выбранную им организацию — негосударственный пенсионный фонд (НПФ) или управляющую компанию, — где они будут инвестироваться и формировать пенсионные накопления. В будущем эти накопления можно будет получить в виде дополнительной накопительной пенсии, как единовременную сумму или как регулярные выплаты в течение определенного срока.

Адаптация и интеграция детей-инвалидов

Средства можно компенсировать на покупку товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и реабилитации ребенка-инвалида (по утвержденному правительством списку).

Важно: воспользоваться этой возможностью можно для любого ребенка с инвалидностью в семье — родного или усыновленного, первым он родился или последующим. Сделать это можно в любой момент после того, как ребенок появился в вашей семье.

Получение единовременной выплаты (части средств)

Правительство в кризисные периоды иногда вводило временные меры поддержки семей, имеющих сертификат. Они давали возможность получить часть средств маткапитала наличными, но это не были регулярные ежемесячные выплаты. Это были разовые суммы. Например, в 2015–2016 годах можно было получить 20 тысяч рублей на любые нужды, а позже, в 2016 году, сумму увеличили до 25 тысяч.

На 2026 год такой программы нет, однако, если власти посчитают нужным, она может быть снова введена отдельным постановлением.

К слову, сейчас в Госдуме обсуждают расширение возможностей использования маткапитала для многодетных семей.

Как оформить материнский капитал в 2026 году

Матери — гражданке РФ сертификат оформляется в беззаявительном порядке. Его электронную версию можно обнаружить в личном кабинете на портале «Госуслуги» уже в течение трех недель после регистрации рождения ребенка. Если документ не отображается, следует обратиться с запросом в Социальный фонд России (СФР) или МФЦ.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Отцу, усыновителю или опекуну для получения маткапитала нужно подать заявление самостоятельно. Сделать это можно онлайн через «Госуслуги», лично в клиентской службе СФР или в любом центре «Мои документы» (МФЦ).

Из документов потребуются паспорт заявителя, свидетельства о рождении (усыновлении) всех детей и СНИЛС. В отдельных случаях (например, если сертификат оформляет отец) могут затребовать документ, подтверждающий отсутствие права у матери (свидетельство о смерти, решение суда и т. п.).

Срок рассмотрения заявления составляет не более пяти рабочих дней. При положительном решении сертификат будет оформлен в электронной форме. По запросу заявителя можно получить его бумажный дубликат.

Для того чтобы использовать средства материнского капитала, необходимо подать отдельное заявление. К нему потребуется приложить пакет документов, который напрямую зависит от выбранного направления расходов.

