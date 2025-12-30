Пенсии, детские пособия, маткапитал: что ждет льготников в 2026 году

Социальный фонд России (СФР) обнародовал план ключевых изменений для граждан, которые произойдут в 2026 году. Среди них — повышение размера пенсий, пособий на детей, социальных выплат и материнского капитала. О том, как и на сколько вырастут выплаты, — в подробном обзоре NEWS.ru.

Что ждет россиян в 2026 году

В январе 2026 года Социальный фонд России проведет плановую индексацию. Страховые пенсии будут увеличены на 7,6% — этот показатель превышает прогнозируемый уровень инфляции. В результате средний размер пенсии по старости вырастет на 1,9 тыс. рублей и достигнет 27 тысяч. Повышение затронет около 38 млн человек.

Кроме того, СФР запланировал индексацию материнского капитала, повышение детских пособий и социальных выплат, а также перерасчет пенсий многодетным матерям. По оценкам Фонда, право на повышение выплат за детей получат более 410 тысяч женщин.

«В бюджете Социального фонда на 2026 год уже заложены необходимые средства для реализации всех этих мер», — подчеркнули в СФР.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как изменится размер пенсий в 2026 году

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутата от фракции ЛДПР Каплана Панеша, грядущие изменения напрямую коснутся миллионов российских семей, пенсионеров и ветеранов.

Парламентарий отметил, что с нового года будут расти пенсии работающих граждан за счет повышения стоимости пенсионного коэффициента.

Еще одним значимым изменением станет новый порядок выплаты социальных доплат к пенсии. Как пояснил собеседник NEWS.ru, теперь и федеральную, и региональную доплату будет назначать и выплачивать единый оператор — Социальный фонд России. Это сделает процедуру получения мер поддержки более удобной и понятной для пенсионеров.

Как изменится поддержка семей с детьми в 2026 году

Эксперты отмечают, что в январе вслед за повышением прожиточного минимума будет произведен автоматический перерасчет единого пособия. Семьи начнут получать выплаты в обновленном размере уже в феврале.

Как пояснил Панеш, многие матери будут претендовать на перерасчет пенсии с учетом периодов ухода за пятью и более детьми.

Кроме того, власти введут в 2026 году новую ежегодную выплату. Ее получат работающие родители двух и более детей, если доход на члена семьи не превышает величину 1,5 прожиточного минимума. Можно будет оформить эту меру поддержки с 1 июня.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как изменится размер материнского капитала в 2026 году

C 1 февраля 2026 года будет проиндексирован материнский капитал. Программа входит в число мер национального проекта «Семья» в рамках федерального проекта «Поддержка семьи».

Доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин заявил NEWS.ru, что расходы на предоставление маткапитала в бюджете на 2026 год предусмотрены в сумме 565,9 млрд рублей. Она рассчитана исходя из ожидаемого количества обращений — 1,76 млн человек.

Эксперт уточнил, что размер маткапитала индексируется с учетом уровня инфляции за предыдущий год, который в 2026 году составит 6,8%. В результате с 1 февраля 2026 года будут установлены следующие суммы:

737 205 рублей — для семей, у которых возникло право на маткапитал до 31 декабря 2019 года, а также в случае рождения (усыновления) первого ребенка начиная с 1 января 2020-го;

974 189 рублей — в случае рождения (усыновления) второго ребенка или последующих детей.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что изменится в начислении единого пособия в 2026 году

Эксперты подчеркнули, что единое пособие — это адресная мера поддержки, которая назначается по итогам комплексной оценки нуждаемости и призвана помочь малообеспеченным семьям.

В 2026 году вступят в силу изменения ряда условий по предоставлению единого пособия семьям с детьми. По словам Балынина, при расчете среднедушевого дохода семьи больше не будут учитывать:

единовременные материальные выплаты, которые работодатели предоставляют сотрудникам при рождении или усыновлении ребенка;

ежемесячную финансовую помощь жителям Курской области, утратившим жилье и имущество в результате действий украинских вооруженных формирований.

Еще одно важное изменение касается требований к доходам трудоспособных членов семьи. Как отметил Балынин, в 2025 году для получения права на пособие их совокупный доход за расчетный период должен был составлять не менее четырех минимальных размеров оплаты труда (89 760 рублей при МРОТ 22 440 рублей).

В 2026 году эта планка существенно повысится. Для возникновения права на единое пособие необходимо будет подтвердить доход не менее восьми МРОТ за тот же период, что в абсолютном выражении составит 216 744 рубля (исходя из запланированного МРОТ с 1 января 2026 года в размере 27 093 рубля).

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какую помощь получат ветераны СВО в 2026 году

Отдельного внимания заслуживает помощь ветеранам специальной военной операции, подчеркнул Панеш.

С января 2026 года Социальный фонд расширит механизм поддержки участников СВО, направляющихся на реабилитацию. Помимо действующей компенсации расходов на проезд после лечения, будет введена новая, упрощенная форма поддержки.

Демобилизованные военнослужащие будут получать проездные билеты до места прохождения реабилитации заранее, непосредственно перед поездкой. Это нововведение позволит ветеранам не расходовать личные средства в пути и избавит их от необходимости оформления документов для получения компенсации.

Какие больничные введут для самозанятых в 2026 году

Панеш также заявил о появлении новых инструментов в социальной сфере. В частности, будет проведен эксперимент для самозанятых граждан по добровольному страхованию на случай болезни. По словам парламентария, участие в нем даст право на получение выплат по временной нетрудоспособности.

Все эти меры направлены на последовательное выполнение государством социальных обязательств перед гражданами, добавил Панеш.

