Госдума РФ одобрила законопроект о добровольном страховании самозанятых Депутат Толмачев: самозанятые могут получать оплату больничных с 2026 года

Самозанятые россияне смогут получать оплату больничных листов с 1 января 2026 года. Соответствующий законопроект, вводящий эксперимент по добровольному страхованию этой категории граждан, был принят Госдумой во втором и третьем чтениях, рассказал NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев.

Приняли во втором и третьем чтениях закон о добровольном страховании для самозанятых в порядке эксперимента. Он вступит в силу с 1 января 2026 года. <…> В случае временной нетрудоспособности самозанятый будет получать пособие, точно так же, как и работники организаций других форм. Можно определить размер страховой суммы — 35 или 50 тысяч рублей. Ежемесячные отчисления составят от 1,3 до 1,9 тысячи, — сказал Толмачев.

По словам депутата, нынешнее положение самозанятого уязвимо: в случае болезни или травмы он не получает никаких выплат и остается без дохода на время нетрудоспособности. Новый механизм призван это исправить.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что в России распространяются схемы, при которых работодатели переводят сотрудников в статус самозанятых, чтобы уйти от уплаты налогов. По ее словам, такая практика активно используется в торговле и сфере общепита и требует оперативного реагирования.