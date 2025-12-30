Юрист раскрыл, можно ли вернуть изготовленную на заказ мебель

Изготовленную по индивидуальному заказу мебель можно вернуть в магазин через судебную инстанцию, заявил NEWS.ru гендиректор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс. По его словам, для этого не требуется наличие производственных дефектов.

В спорах о возврате мебели, изготовленной на заказ, долгое время доминировала упрощенная логика: если гарнитур сделан под клиента, вернуть его нельзя, даже когда результат не совпал с ожиданиями. Практика Верховного суда эту схему скорректировала и дала более точное толкование. Речь идет о ситуации, когда гражданин заказал кухню, получил готовое изделие и заявил, что она не соответствует согласованному стилю. Исполнитель ссылался на то, что мебель изготовлена под заказ, значит, отказ от нее исключен. Спор доходит до высшей судебной инстанции, — поделился Адамс.

Он подчеркнул, что изготовление по индивидуальным параметрам означает создание вещи с такими характеристиками, которые исключают использование другими лицами без переделки. По словам Адамса, заказ может сводиться к выбору цвета, фасадов и декоративных элементов. В этом случае, отметил юрист, речь идет о товаре, сформированном по заказу, но не всегда об индивидуально определенной вещи в строгом смысле.

В рассмотренном деле суды нижестоящих инстанций сосредоточатся на формальном тезисе о надлежащем качестве и самом факте изготовления под заказ. Юридически значимым является соответствие готовой мебели тем характеристикам, которые согласованы в договоре. Если стиль, цвет, фактура, декоративные элементы были определены, итоговое изделие должно соответствовать этим параметрам. При расхождении речь идет о ненадлежащем исполнении обязательства по передаче результата, даже если производственных дефектов не выявлено, — добавил Адамс.

Он указал, что расплывчатые формулировки в документах и внутренние обозначения материалов не освобождают исполнителя от ответственности. По словам Адамса, в этом случае спор решается через анализ согласованных параметров и их соответствия фактическому результату.

Ранее юрист Юлия Бондаренко заявила, что, если продавец отказывается принять товар обратно без кассового чека, покупатель имеет право подать на него в суд. По ее словам, эта процедура распространяется на товары как надлежащего, так и ненадлежащего качества.