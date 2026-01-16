Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 12:51

Стало известно, почему начался кризис российских гипермаркетов

Эксперт рынка Максимов: россияне перешли от гипермаркетов к онлайн-магазинам

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Россияне утратили интерес к гипермаркетам и основательно перешли на онлайн-покупки, заявил НСН руководитель комиссии по мелкорозничной, нестационарной и ярмарочной торговле Владлен Максимов. По его словам, людям стало удобнее заказать товары или сходить в небольшие магазины у дома, а не ездить в крупные точки.

Мы наблюдаем кризис формата гипермаркета. Сейчас все приходят к формату магазинов у дома. Покупатели все чаще заказывают что-то из онлайн-магазинов. Люди не хотят тратить много времени на поход в гипермаркет. По нему надо ходить час-полтора, а если еще очередь на кассе, то все два. Поэтому наметился перелом в пользу малых форматов, — объяснил Максимов.

Он добавил, что торговые центры с гипермаркетами перестали быть центрами притяжения для семейного отдыха. Теперь ретейлерам нужно двигаться дальше и подстраиваться под поведенческую модель покупателей, заключил эксперт.

Ранее невролог Светлана Александрова заявила, что частые импульсивные покупки могут указывать на психологическое заболевание — ониоманию. По ее словам, это расстройство можно вылечить медикаментозным способом. Однако такая терапия будет эффективна исключительно в рамках комплексного подхода.

покупки
гипермаркеты
магазины
общество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков оценил ситуацию на Ближнем Востоке и в Иране
Песков назвал вопрос безопасности в Европе ключом к миру на Украине
Снежные барсы стали чаще лакомиться домашним скотом
Песков назвал противника мира в Европе
«ВКонтакте» вырос спрос на рекламу у авторов
Глаза сохнут изнутри: жертва кислотного маньяка рассказала о своей жизни
В ЕС предупредили США о «пересечении красных линий» при захвате Гренландии
«Киношная история»: экс-адвокат Касаткина о его перспективах в баскетболе
Песков рассказал об усилиях Путина по деэскалации на Ближнем Востоке
Тимошенко назвала руководство Зеленского фашистским
В Кремле оценили сигналы европейских столиц о диалоге с Москвой
Подсчитаны запасы бензина и дизеля на Украине
Богомаз привел подробности нового удара ВСУ по Брянской области
Лишившийся ноги и руки боец СВО стал жертвой «схемы Долиной»
Депутат Верховной рады раскрыла неприятную для Киева правду
Кинолог объяснил, почему собаки любят сугробы
«Вероятность невысока»: Пушков усомнился в выходе Дании из НАТО
«Очень некрасиво»: в ОБСЕ о способности ЕС ответить на захват Гренландии
Помощь ИИ в создании судебного документа обернулась для ответчика штрафом
Во Франции уличили Макрона в желании воевать с Россией
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.