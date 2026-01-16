Стало известно, почему начался кризис российских гипермаркетов

Россияне утратили интерес к гипермаркетам и основательно перешли на онлайн-покупки, заявил НСН руководитель комиссии по мелкорозничной, нестационарной и ярмарочной торговле Владлен Максимов. По его словам, людям стало удобнее заказать товары или сходить в небольшие магазины у дома, а не ездить в крупные точки.

Мы наблюдаем кризис формата гипермаркета. Сейчас все приходят к формату магазинов у дома. Покупатели все чаще заказывают что-то из онлайн-магазинов. Люди не хотят тратить много времени на поход в гипермаркет. По нему надо ходить час-полтора, а если еще очередь на кассе, то все два. Поэтому наметился перелом в пользу малых форматов, — объяснил Максимов.

Он добавил, что торговые центры с гипермаркетами перестали быть центрами притяжения для семейного отдыха. Теперь ретейлерам нужно двигаться дальше и подстраиваться под поведенческую модель покупателей, заключил эксперт.

Ранее невролог Светлана Александрова заявила, что частые импульсивные покупки могут указывать на психологическое заболевание — ониоманию. По ее словам, это расстройство можно вылечить медикаментозным способом. Однако такая терапия будет эффективна исключительно в рамках комплексного подхода.