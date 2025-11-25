Группа компаний «О'Кей» продала одноименную сеть магазинов

Группа компаний «О'Кей» объявила о завершении сделки по продаже сети одноименных гипермаркетов, соответствующее заявление сделала пресс-служба. Теперь операционная компания, управляющая сетью «О'Кей», перешла в собственность ООО «РБФ Ритейл», которое принадлежит нынешней команде менеджмента сети.

В периметр этой крупной сделки вошли не только сами магазины, но и все сопутствующие активы: онлайн-платформа, товарные знаки, а также вся логистическая и прочая материальная и нематериальная инфраструктура, необходимая для работы гипермаркетов. При этом сумма сделки и другие финансовые детали не разглашаются.

Сообщается, что материнская группа «О'Кей» сохранит за собой и продолжит развивать в России сеть дискаунтеров «ДА!». Продажа стала возможной после того, как Федеральная антимонопольная служба России одобрила сделку, а акционеры ритейлера ранее утвердили перенос регистрации компании из Люксембурга в российскую Калининградскую область.

Ранее стало известно, что крупные российские торговые сети начали активно требовать от своих поставщиков базовых продуктов компенсацию за то, что сами недополучили прибыль. Ситуация вызвана тем, что доходность розничного бизнеса падает и может достичь исторически низкого уровня.