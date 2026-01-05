Атака США на Венесуэлу
05 января 2026 в 10:49

Огонь охватил дом с супругами-пенсионерами и их взрослым сыном

Чета пенсионеров погибла при пожаре в Саратовской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
При пожаре в частном доме в Петровском районе Саратовской области погибла семья пенсионеров, их сыну удалось спастись, сообщили в региональном ГУ МЧС. Происшествие случилось в ночь на 5 января в селе Татарская Пакаевка.

Внутри были два пожилых пенсионера и их взрослый сын 62 лет. Мужчина смог спастись, вызвал пожарных. Пенсионеры, к сожалению, погибли, отравились продуктами горения, — рассказали в ведомстве.

На месте работали два пожарных расчета. В обстоятельствах ЧП сейчас разбираются дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории, добавили там.

Ранее четыре человека погибли в результате возгорания в частном доме в Амурской области. Трагедия произошла на Лесной улице в селе Тыгда Магдагачинского округа. По предварительным данным, в здании отсутствовали дымовые пожарные извещатели.

До этого в МВД рассказали, что взрыв газа в жилом доме в Первоуральске Свердловской области, предварительно, произошел из-за нарушений правил техники безопасности. ЧП не относится к криминалу. Никто в результате происшествия не пострадал.

