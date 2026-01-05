Атака США на Венесуэлу
05 января 2026 в 10:44

В выгоревшем дотла доме обнаружили тела четверых человек

Четыре человека погибли при пожаре в Амурской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Четыре человека погибли в результате возгорания в частном доме в Амурской области, передает «Радио 1». Трагедия произошла на Лесной улице в селе Тыгда Магдагачинского округа. По предварительным данным, в здании отсутствовали дымовые пожарные извещатели.

Возгорание заметили поздно, поэтому пламя быстро распространилось по всему дому. В результате здание полностью выгорело, кровля обрушилась. Во время ликвидации пожара сотрудники экстренных служб нашли тела четырех погибших, среди них — женщина. Сейчас специалисты устанавливают личности жертв, а также причины их гибели и обстоятельства произошедшего.

Ранее в Энгельсе произошел крупный пожар в частном секторе, погиб 50-летний местный житель. Сообщение о возгорании на Самарской улице поступило в МЧС 3 января. Огонь стремительно распространился на площади 100 квадратных метров. Специалисты испытательной лаборатории проводят экспертизу, чтобы установить, что стало причиной пожара.

До этого в Дзержинске Нижегородской области праздничный фейерверк пробил окно, влетел в квартиру и взорвался. В помещении вспыхнул пожар, который уничтожил часть вещей. Обошлось без пострадавших.

