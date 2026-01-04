Житель Энгельса сгорел в собственном доме В Энгельсе спасатели обнаружили тело мужчины после тушения пожара в доме

В Энгельсе произошел крупный пожар в частном секторе, погиб 50-летний местный житель, сообщает телеканал «Саратов 24». Сообщение о возгорании на Самарской улице поступило в МЧС 3 января в 17:40 по местному времени. Огонь стремительно распространился на площади 100 квадратных метров, охватив все строение.

На место происшествия оперативно прибыли три пожарных расчета, которым удалось локализовать и полностью ликвидировать открытое горение. В ходе разбора завалов спасатели обнаружили тело 50-летнего мужчины без признаков жизни.

Региональное управление МЧС подтвердило гибель человека. Специалисты испытательной лаборатории проводят экспертизу, чтобы установить, что стало причиной пожара.

Ранее в Свердловской области двое подростков погибли при пожаре в частном доме во время празднования Нового года. Трагедия произошла из-за того, что один из молодых людей плеснул в печь легковоспламеняющуюся жидкость. Всего в доме находились 13 человек, большинство из которых были несовершеннолетними.