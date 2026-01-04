Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 10:50

Житель Энгельса сгорел в собственном доме

В Энгельсе спасатели обнаружили тело мужчины после тушения пожара в доме

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Энгельсе произошел крупный пожар в частном секторе, погиб 50-летний местный житель, сообщает телеканал «Саратов 24». Сообщение о возгорании на Самарской улице поступило в МЧС 3 января в 17:40 по местному времени. Огонь стремительно распространился на площади 100 квадратных метров, охватив все строение.

На место происшествия оперативно прибыли три пожарных расчета, которым удалось локализовать и полностью ликвидировать открытое горение. В ходе разбора завалов спасатели обнаружили тело 50-летнего мужчины без признаков жизни.

Региональное управление МЧС подтвердило гибель человека. Специалисты испытательной лаборатории проводят экспертизу, чтобы установить, что стало причиной пожара.

Ранее в Свердловской области двое подростков погибли при пожаре в частном доме во время празднования Нового года. Трагедия произошла из-за того, что один из молодых людей плеснул в печь легковоспламеняющуюся жидкость. Всего в доме находились 13 человек, большинство из которых были несовершеннолетними.

МЧС
пожары
спасатели
Энгельс
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российская армия поразила цеха производства и сборки беспилотников ВСУ
Магнитные бури сегодня, 4 января: что будет завтра, мигрени, головокружение
Основателя «Белой масти» признали склонным к побегам
«Договорняк»: названа важная деталь в захвате Мадуро
Треш-блогершу задержали за надругательство над могилой матери
В Гонконге при пожаре в ЖК погиб человек
Россиянам с задержанного в Финляндии судна запретили выезд из страны
Российские бойцы освободили Подолы
Бесплатный отдых с детьми в Москве: идеи и адреса
Психолог раскрыла простой рецепт новогоднего настроения на работе
Раскрыта ключевая ошибка США при захвате Мадуро
Леди Гага и другие: зарубежные звезды, пережившие изнасилование
Автомобиль взлетел на воздух в Киеве
В Госдуме раскрыли, что происходит с законом о возвращении пива на стадионы
«Не надо суетиться»: глава СПЧ обратился к муфтиям насчет намазов в метро
Леонид Якубович чуть не стал жертвой телефонных мошенников
Трамп пригрозил еще трем странам конфликтом после атаки на Венесуэлу
«Было принято решение»: Варшавер отреагировал на слухи об удалении опухоли
Королевская семья Британии: новости, Миддлтон и Камилла борются за власть
Казанский аэропорт не принимает рейсы из-за метели
Дальше
Самое популярное
«Наполеон» больше не делаю. Готовлю Бостонский кремовый пирог — для тех, кто любит красиво и не приторно
Общество

«Наполеон» больше не делаю. Готовлю Бостонский кремовый пирог — для тех, кто любит красиво и не приторно

«Кинжалы» лютуют, Зеленского высмеяли в США: новости СВО к вечеру 2 января
Россия

«Кинжалы» лютуют, Зеленского высмеяли в США: новости СВО к вечеру 2 января

Курицу в сметане больше не тушу. Готовлю шкмерули по-грузински — соус нежнее, а вкус ярче
Общество

Курицу в сметане больше не тушу. Готовлю шкмерули по-грузински — соус нежнее, а вкус ярче

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.