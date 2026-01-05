Ищете замену оливье? Вам срочно нужно увидеть этот рецепт!

Очищенные топинамбур и авокадо натрите на мелкой терке или измельчите в блендере до состояния нежного пюре. Добавьте ложку греческого йогурта, щепотку белого перца и соль по вкусу, тщательно перемешав до однородности. Полученную массу выложите на тарелку, формируя высокую круглую основу. Тонкие слайсы слабосоленого лосося сверните в виде изящных розочек и украсьте ими салат. Создайте эффект снега и инея, посыпав блюдо тертым яичным белком. Для финального штриха добавьте несколько капель трюфельного масла и веточку свежего укропа.

Ранее мы писали про идеальный ужин за 15 минут из копченой курицы: рецепт для очень занятых