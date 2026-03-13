Обычная тушеная капуста станет ресторанным ужином: секрет в ложке уксуса

Многие считают тушеную капусту обычным гарниром, но на профессиональной кухне знают: это идеальная основа для экспериментов. Классическое сочетание с сосисками или колбасками — это беспроигрышный вариант для сытного ужина. Однако, чтобы блюдо заиграло новыми красками, шеф-повар часто использует небольшой секрет: в капусту добавляют не просто соль и перец, но и щепотку тмина и ложку яблочного уксуса в конце приготовления. Это делает вкус ярче и увеличивает жирность сосисок.

Чтобы приготовить идеальное блюдо, возьмите: белокочанную капусту (500 г), сосиски или охотничьи колбаски (300 г), репчатый лук (1 шт.), морковь (1 шт.), томатную пасту (1 ст. л.), тмин (щепотка), яблочный уксус (1 ч. л.), соль, перец и растительное масло для жарки.

Для начала лук и морковь пассеруют до мягкости. Затем добавляют нашинкованную капусту, обжаривают 5 минут, вливают полстакана воды и тушат под крышкой 20 минут. В это время на сковороде обжаривают до румяной корочки нарезанные сосиски. Когда капуста станет мягкой, к ней добавляют томатную пасту, тмин, соль и перец. Тушат еще 5 минут. Финальный аккорд: выкладывают в горячую тушеную капусту обжаренные сосиски, вливают ложку уксуса, прогревают все вместе пару минут и выключают огонь.

Подавать такое блюдо лучше всего с острой горчицей или тертым хреном. Это простое, но невероятно уютное блюдо доказывает, что из подручных продуктов можно сотворить настоящий кулинарный шедевр.

Калорийность на 100 г: 142 ккал.

БЖУ: 6,8/9,5/7,2.

