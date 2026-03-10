Зимняя Олимпиада — 2026
Секрет настоящего штруделя: одна деталь, о которой молчат рецепты блогеров

Яблочный пирог — попробуйте немецкий штрудель на слоеном тесте Яблочный пирог — попробуйте немецкий штрудель на слоеном тесте Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Есть блюда, которые кажутся сложными только на словах. Немецкий штрудель — из таких. На самом деле это тот самый яблочный пирог, с которым справится даже начинающая хозяйка, если знать один секрет австрийских кондитеров: яблоки перед использованием в виде начинки слегка томят с ромом и тростниковым сахаром. Именно этот шаг дает ту самую карамельную глубину вкуса, которой нет ни в одном стандартном рецепте.

Что понадобится: готовое слоеное бездрожжевое тесто (500 г), кисло-сладкие яблоки сорта антоновка или «гренни смит» (4 шт.), тростниковый сахар (3 ст. л.), темный ром (2 ст. л.), молотая корица (1 ч. л.), панировочные сухари (3 ст. л.), сливочное масло (30 г), желток для смазки (1 шт.) и сахарная пудра для подачи.

Яблоки очищают, нарезают тонкими пластинами и прогревают на сковороде с маслом, ромом и тростниковым сахаром буквально 3–4 минуты — до легкой мягкости. Тесто раскатывают, присыпают сухарями (они впитывают лишний сок), выкладывают начинку, аккуратно сворачивают рулетом и смазывают желтком. Выпекают при 190 градусах около 30 минут до золотистой корочки.

Подают теплым, с сахарной пудрой — и этот яблочный пирог исчезает со стола раньше, чем успевает остыть.

  • Калорийность на 100 г: 272 ккал.

  • БЖУ: 3,8/13,5/33,2.

Ранее мы делились рецептом крабовых палочек в кляре.

