Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 14:45

Гости на пороге? Этот пирог спасет ситуацию за 40 минут

Гости на пороге? Этот пирог спасет ситуацию за 40 минут Гости на пороге? Этот пирог спасет ситуацию за 40 минут Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Знаете, что общего между русской запеканкой и итальянской пиццей? В определенный момент они могут встретиться в вашей тарелке, если соединить их тонким слоем неожиданного кисломолочного теста. Этот открытый пирог — настоящий хамелеон. Он одинаково хорош и с утренним кофе, если вы сделаете сладкую версию, и с бокалом полусухого вина вечером (помните, употребление алкоголя — зло!), если решите добавить сыр и травы.

Начнем с основы. В глубокой миске венчиком разбейте одно крупное яйцо со щепоткой соли и неполной чайной ложкой сахара. Не взбивайте до пенки, просто соедините. Влейте 250 мл кефира. Добавьте 0,5 чайной ложки соды, но не гасите ее уксусом, эту работу сделает кислая среда кефира. Введите 150 г растопленного, но не горячего сливочного масла. Теперь начинайте подсыпать муку — примерно 200–220 г, ориентируясь по консистенции. Тесто должно получиться чуть гуще, чем на оладьи, такое, чтобы лениво сползало с ложки, но не лилось.

Самое интересное — начинка. На дно смазанной формы вылейте половину теста. Теперь выложите начинку: это могут быть тонкие пластинки яблок, припущенные в сливочном масле с корицей, или обжаренные с луком лесные грибы, или просто щедрая горсть копченой колбасы с маринованными огурчиками. Главное — сверху присыпать все это дело «полярными» контрастами: с одной стороны формы — тертый пармезан или другой твердый сыр, а с другой — раскрошенный голубой сыр с плесенью. Залейте все остатками теста и отправляйте в духовку, разогретую до 180 градусов. Минут через сорок поверхность станет румяной, а аромат соберет всю семью на кухне. Такой пирог хорош и теплым, когда сыр тянется, и холодным, когда вкусы окончательно подружатся.

  • Совет: чтобы тесто для пирога получилось особенно нежным и воздушным, кефир непременно используйте комнатной температуры, а муку перед замешиванием просейте минимум дважды. И еще один маленький секрет: если вы готовите соленую версию с сыром, добавьте в тесто щепотку сухого тимьяна или розмарина — их аромат идеально подчеркнет сливочно-кисломолочную основу.

Ранее мы писали о том, как приготовить яблочный крамбл.

Читайте также
Готовим запеканку: крабовые палочки превратят ужин в праздник
Семья и жизнь
Готовим запеканку: крабовые палочки превратят ужин в праздник
Топ-9 рецептов блюд из печени: готовим дома, как шеф-повар
Семья и жизнь
Топ-9 рецептов блюд из печени: готовим дома, как шеф-повар
Чувашская салма: безумно вкусная домашняя лапша — простая и быстрая
Семья и жизнь
Чувашская салма: безумно вкусная домашняя лапша — простая и быстрая
Грушевый пирог за 30 минут: хитрость с карамелью на сковороде. Слойка, груши, корица — и десерт готов. Идеально с мороженым
Общество
Грушевый пирог за 30 минут: хитрость с карамелью на сковороде. Слойка, груши, корица — и десерт готов. Идеально с мороженым
Шарлотка «Королевская»: готовим самый простой и вкусный яблочный пирог
Семья и жизнь
Шарлотка «Королевская»: готовим самый простой и вкусный яблочный пирог
простые рецепты
быстрые рецепты
рецепт
пироги
яблоки
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Молодой муж, роды в 46 лет, слухи о долгах: как живет актриса Миронова
Раскрыты последствия ситуации с нефтью из-за Ирана для России
Германию уличили в укреплении оружейной отрасли за счет Украины
В небе над Дубаем были замечены истребители европейской страны
Москвич едва не испепелил ЖК из-за разведенного костра на балконе
Политолог ответил, кого Трамп может обвинить в провале операции в Иране
Российский гимн вернулся на Паралимпиаду спустя 12 лет
«Нихрена не сделаем»: в Сети вспомнили слив эмоционального совещания Путина
Житель Бутурлиновки протаранил на авто дом и чуть не убил двух человек
Редкие автономера Юрия Николаева выставили на продажу за 50 млн рублей
В Кремле объяснили слив черновика с поздравлением Путина к 8 Марта
Украинский банк «рухнул» после мощной кибератаки
Иранская ракета вновь залетела на территорию Турции
В Госдуме рассказали о нюансах получения декретных выплат
В Британии сравнили Тель-Авив с сектором Газа после атаки Ирана
Украинский дрон влетел в жилой дом под Курском
Слова о Путине, четыре развода, театр: как живет актриса Галина Данилова
Появились кадры сдачи в плен бойцов ВСУ из разбитой лачуги с белым флагом
Хоккеисту «Старта» разрезало бедренную артерию коньком во время игры
Футболиста Мбаппе призвали «отменить» из-за случая с Самойловой
Дальше
Самое популярное
Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии
Семья и жизнь

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.