Трубочки из лаваша с яйцом и сыром — хрустящий завтрак за 15 минут

Утро начинается не с кофе, а с запаха хрустящих трубочек из лаваша. Это блюдо — настоящая палочка-выручалочка, когда хочется накормить семью чем-то вкусным и сытным, но времени на возню с тестом совсем нет.

В глубокой миске взбейте 3 яйца с щепоткой соли и перца до однородности. Добавьте 150 г тертого сыра (лучше взять сулугуни или моцареллу для тягучести, но подойдет и любой твердый сыр), пучок рубленого укропа и 2 ст. л. сметаны или майонеза. Хорошенько перемешайте — начинка готова.

Один лист тонкого лаваша (стандартного размера) разрежьте на 4–6 прямоугольников, в зависимости от того, какого размера трубочки хотите получить. На каждый прямоугольник выложите по 1–2 ст. л. начинки, распределите по всей поверхности, оставляя края свободными. Сверните плотным рулетиком, подворачивая края внутрь, чтобы начинка не вытекала.

Разогрейте сковороду, налейте чуть-чуть масла (не нужно, чтобы трубочки в нем плавали, только смазать дно). Кладите трубочки швом вниз, чтобы не развернулись. Жарьте минуты 2–3 — следим, как подрумяниваются до золотистого цвета. Переверните, жарьте еще пару минут. Готовые переложите на бумажное полотенце — пусть лишний жир уйдет, а корочка останется хрустящей. И сразу на стол. Подавайте горячими со сметаной или просто так — они вкусны сами по себе.

Совет: чтобы трубочки получились особенно хрустящими, обжаривайте их на смеси сливочного и растительного масла. А если хотите более сытный вариант, добавьте в начинку вареную курицу или ветчину.

Сочные пирожки с мясом по-татарски: как приготовить вкусные вак-бэлиши?