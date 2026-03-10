Зимняя Олимпиада — 2026
10 марта 2026 в 07:00

Яркий весенний салат без майонеза: необычное сочетание свеклы и киви удивит гостей

Когда хочется чего-то свежего, легкого и красивого на столе, этот салат становится настоящей находкой. Он готовится из простых продуктов, но благодаря необычному сочетанию свеклы и киви получается ярким, сочным и очень эффектным.

Ингредиенты:

  • свекла — 1–2 шт.;
  • киви — 2–3 шт.;
  • растительное или оливковое масло — 2–3 ст. л.;
  • горчица — 1 ч. л.;
  • соевый соус — 1 ч. л.;
  • грецкие орехи — 20–30 г;
  • соус терияки — несколько капель.

Приготовление

Свеклу для этого салата лучше запечь или отварить до мягкости — так она получается более ароматной и сладкой. Готовый корнеплод очистите и нарежьте небольшими кубиками. Киви очистите от кожуры и тоже нарежьте кубиками примерно такого же размера.

Грецкие орехи слегка подсушите на сухой сковороде, затем измельчите ножом или скалкой. Соедините в миске свеклу, киви и орехи. Для заправки смешайте масло, горчицу, соевый соус и пару капель терияки. Заправьте салат и аккуратно перемешайте.

Есть небольшой секрет: если сначала слегка перемешать свеклу с маслом, она меньше окрасит киви. Тогда салат получится особенно ярким и по-настоящему весенним.

Ранее сообщалось, что салат «Сердцеедка» выручает всегда: минимум продуктов, простая технология и насыщенный вкус. Сочный, ароматный и сытный, он легко станет главным блюдом праздничного стола.

Проверено редакцией
рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
