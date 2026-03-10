Яркий весенний салат без майонеза: необычное сочетание свеклы и киви удивит гостей

Когда хочется чего-то свежего, легкого и красивого на столе, этот салат становится настоящей находкой. Он готовится из простых продуктов, но благодаря необычному сочетанию свеклы и киви получается ярким, сочным и очень эффектным.

Ингредиенты:

свекла — 1–2 шт.;

киви — 2–3 шт.;

растительное или оливковое масло — 2–3 ст. л.;

горчица — 1 ч. л.;

соевый соус — 1 ч. л.;

грецкие орехи — 20–30 г;

соус терияки — несколько капель.

Приготовление

Свеклу для этого салата лучше запечь или отварить до мягкости — так она получается более ароматной и сладкой. Готовый корнеплод очистите и нарежьте небольшими кубиками. Киви очистите от кожуры и тоже нарежьте кубиками примерно такого же размера.

Грецкие орехи слегка подсушите на сухой сковороде, затем измельчите ножом или скалкой. Соедините в миске свеклу, киви и орехи. Для заправки смешайте масло, горчицу, соевый соус и пару капель терияки. Заправьте салат и аккуратно перемешайте.

Есть небольшой секрет: если сначала слегка перемешать свеклу с маслом, она меньше окрасит киви. Тогда салат получится особенно ярким и по-настоящему весенним.

