Лаваш с домашней халвой — простое восточное лакомство для сладкого перекуса дома

Лаваш — невероятно универсальный продукт, из которого легко приготовить сладкие рулеты. Особенно популярны они на Кавказе, где сладкие лавашные рулеты подают на праздники. Домашняя халва с минимумом ингредиентов превращает обычный лаваш в ароматное и мягкое лакомство, которое понравится и детям, и взрослым.

Ингредиенты:

Лаваши небольшого размера — 5 шт.

Сливочное масло — 120 г

Мука — 1,5 стакана (около 250 г)

Сахар — 1/2 стакана (100−120 г)

Кипяченая вода — 1 стакан (150−200 мл)

Приготовление:

Подготовьте все ингредиенты заранее. Разогрейте глубокую сковороду на среднем огне. Убавьте огонь, добавьте муку и обжарьте до светло-золотистого цвета, не давая ей гореть. Снимите сковороду с огня, вмешайте масло до полного растворения и исчезновения комков. Добавьте сахар и воду, интенсивно размешайте до пластичной однородной массы. При желании добавьте орехи. Переложите халву на тарелку, слегка остудите и разложите по лавашам. Сверните рулетами или конвертиками.

Рулеты можно есть теплыми или хранить пару дней — мягкая халва и тонкий лаваш создают идеальное сочетание сладости и нежности.

