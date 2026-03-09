Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 19:57

Лаваш с домашней халвой — простое восточное лакомство для сладкого перекуса дома

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Лаваш — невероятно универсальный продукт, из которого легко приготовить сладкие рулеты. Особенно популярны они на Кавказе, где сладкие лавашные рулеты подают на праздники. Домашняя халва с минимумом ингредиентов превращает обычный лаваш в ароматное и мягкое лакомство, которое понравится и детям, и взрослым.

Ингредиенты:

  • Лаваши небольшого размера — 5 шт.
  • Сливочное масло — 120 г
  • Мука — 1,5 стакана (около 250 г)
  • Сахар — 1/2 стакана (100−120 г)
  • Кипяченая вода — 1 стакан (150−200 мл)

Приготовление:

  1. Подготовьте все ингредиенты заранее. Разогрейте глубокую сковороду на среднем огне.
  2. Убавьте огонь, добавьте муку и обжарьте до светло-золотистого цвета, не давая ей гореть.
  3. Снимите сковороду с огня, вмешайте масло до полного растворения и исчезновения комков.
  4. Добавьте сахар и воду, интенсивно размешайте до пластичной однородной массы. При желании добавьте орехи.
  5. Переложите халву на тарелку, слегка остудите и разложите по лавашам. Сверните рулетами или конвертиками.

Рулеты можно есть теплыми или хранить пару дней — мягкая халва и тонкий лаваш создают идеальное сочетание сладости и нежности.

Ранее сообщалось, что весной хочется чего-то легкого, свежего и без многочасовой готовки. Этот салат выручает меня перед праздниками: минимум продуктов, простая нарезка и маленький секрет с маринадом.

Проверено редакцией
Читайте также
Татарские капустные пирожки бэккены — сытная домашняя выпечка без мяса для всей семьи
Общество
Татарские капустные пирожки бэккены — сытная домашняя выпечка без мяса для всей семьи
Вместо обычной варки: картофель в мундире с чесноком и зеленью — ужин в стиле «пальчики оближешь»
Общество
Вместо обычной варки: картофель в мундире с чесноком и зеленью — ужин в стиле «пальчики оближешь»
Воздушные яблочные слойки за 30 минут — ароматная выпечка для идеального чаепития
Общество
Воздушные яблочные слойки за 30 минут — ароматная выпечка для идеального чаепития
Готовлю эту закуску, когда хочется роллов. Сырные шарики с крабовыми палочками — рецепт покорил всех моих подруг
Общество
Готовлю эту закуску, когда хочется роллов. Сырные шарики с крабовыми палочками — рецепт покорил всех моих подруг
Салат «Пионерка» на праздники — яркая свежесть и нежность в каждом слое праздничного стола
Общество
Салат «Пионерка» на праздники — яркая свежесть и нежность в каждом слое праздничного стола
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, сколько БПЛА сбили над регионами за шесть часов
Мерц нашел виноватого в ближневосточном конфликте
«Тысяча катастроф»: спасатели взломали дверь из-за спящего подростка
Трамп намекнул на силовой захват иранских ресурсов
Появились кадры из сгоревшей дотла квартиры в Зеленограде, где погибли двое
В ООН забили тревогу из-за отношения к смерти детей
МИД Украины пожаловался на Венгрию из-за задержанных инкассаторов
Саркози опять окажется за решеткой
«Это недостойно»: правительство Нидерландов раскритиковали за помощь Киеву
Страшный диагноз: где правильно лечить рак, цены
Евросоюз уличили в двойной игре с российским газом
Немецкий авиагигант «закрыл» небо над половиной Ближнего Востока
Мужчина попал в больницу с перемолотой станком рукой
В США раскрыли личность седьмого погибшего в Иране военного
Муж с женой приобрели дом с необычной «нагрузкой»
В конгрессе опомнились и потребовали расследовать удар по школе в Иране
Свирепые ураганы и холод до −3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Шесть цветов для медработников, ответ России ошеломил Трампа: что дальше
Россиян предупредили об опасном осложнении насморка
Трамп пообещал обрадовать американцев планом по нефти
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.