Вместо обычной варки: картофель в мундире с чесноком и зеленью — ужин в стиле «пальчики оближешь»

Беру картофель в мундире, огуречный рассол и чеснок — и готовлю сытное, ароматное блюдо, которое удивляет своей простотой и вкусом. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого ужина или оригинального гарнира. Его необычность в том, что рассол при варке делает картофель невероятно нежным, с пикантной кислинкой, а чеснок и зелень добавляют яркий, аппетитный аромат. Получается обалденная вкуснятина: рассыпчатая внутри картошечка с тонкой, чуть солоноватой корочкой, пропитанная чесночным духом и зеленью. Подавать ее можно как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу и рыбе. Гости будут в восторге, а вы удивитесь, как из простых продуктов получается такой шедевр.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг молодого или обычного картофеля (лучше одинакового размера), 500 мл огуречного рассола, вода, 4–5 зубчиков чеснока, пучок укропа, растительное масло, соль по вкусу. Картофель тщательно вымойте (молодой можно не чистить). Залейте его смесью рассола и воды в пропорции 1:1 так, чтобы жидкость полностью покрывала клубни. Доведите до кипения и варите до готовности. Слейте воду, дайте картофелю слегка остыть. Чеснок измельчите, укроп мелко порубите. Картофель слегка прижмите ладонью или вилкой, чтобы он треснул, полейте маслом, посыпьте чесноком и укропом. Подавайте горячим.

