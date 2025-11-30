День матери
Идеальный ужин за 15 минут из копченой курицы: рецепт для очень занятых

Идеальный ужин за 15 минут из копченой курицы: рецепт для очень занятых
Этот салат поразит вас сочетанием копчености и свежести. Для его приготовления вам понадобится четыре основных ингредиента: 300 г филе копченой курицы, один свежий огурец, пучок зеленого лука и 200 г сметаны для заправки. Начните с того, что крупно нарежьте куриное филе на ломтики. Свежий огурец натрите на крупной терке или нарежьте тонкой соломкой. Пучок зеленого лука мелко порубите. Соедините все компоненты в глубокой миске. Заправьте салат сметаной, аккуратно перемешайте до однородности. Дайте ему настояться пять минут. Подавайте сразу же, пока огурец сохраняет свою хрустящую текстуру.

Ранее мы рассказывали о том, как сварить идеальный узбекский плов: пошаговый гид

