25 декабря 2025 в 15:00

Ужин без лишней посуды: картофельные «лодочки» с курицей и сыром. И гарнир, и горячее

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Устали от многочасового стояния у плиты и последующей горы грязной посуды? Это блюдо создано для таких моментов! Картофельные «лодочки» с курицей и сыром — это умный и эффектный способ подать полноценный ужин. Нежное картофельное «корыто», наполненное сочным куриным филе и укрытое золотистой сырной корочкой, решает главную задачу: здесь уже есть и гарнир, и горячее, да еще и в очень аппетитном виде. Вам нужно будет вымыть только нож, разделочную доску и одну форму для запекания, а результат гарантированно произведет впечатление на домашних.

Рецепт

Вам понадобится: 4 крупных картофелины, 400 г куриного филе, 150 г твердого сыра, 1 луковица, 2 ст. л. сметаны или майонеза, 1 ч. л. горчицы, соль, перец, паприка, растительное масло.

Картофель тщательно вымойте. Разрежьте каждую картофелину вдоль пополам. Аккуратно ложкой выскоблите часть мякоти, оставив стенки толщиной 0.5-1 см, чтобы получились «лодочки». Куриное филе и лук мелко нарежьте кубиками, мякоть картофеля также нарежьте мелкими кубиками. На сковороде разогрейте масло, обжарьте лук до прозрачности, добавьте курицу и картофель. Обжаривайте 7-10 минут до готовности курицы, посолите, поперчите, добавьте паприку. Смешайте сметану с горчицей. Форму для запекания застелите пергаментом, смажьте маслом. Выложите картофельные «лодочки», заполните их обжаренной начинкой. Сверху смажьте сметанно-горчичной смесью. Запекайте в разогретой до 200°C духовке 25-30 минут. Достаньте, посыпьте тертым сыром и верните в духовку еще на 5-7 минут до расплавления сыра. Подавайте горячими.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
М. Левицкая
