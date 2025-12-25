Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 16:34

Терапевт оценил опасность гонконгского гриппа для слуха

Врач Хухрев: гонконгский грипп вызывает проблемы со слухом не чаще иных штаммов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
На самом деле гонконгский грипп приводит к осложнениям со слухом не чаще, чем другие штаммы, заявил 360.ru терапевт Алексей Хухрев. Он отметил, что пациенты нередко сталкиваются с отитом после перенесенных ОРВИ.

Гонконгский грипп отличается от других штаммов более ярким началом и течением. Температура поднимается выше, больше ощущается светобоязнь, иногда возникают проблемы с кишечником. А так, по сути, это тот же грипп, просто его так назвали. Отит — частая история для гриппа. Для гонконгского она не чаще, чем для других, — отметил Хухрев.

Проблемы со слухом при гриппе связаны не с прямым поражением, а с отеком носоглотки, который может блокировать евстахиевы трубы. Врач добавил, что частым осложнением ОРВИ, помимо отита, является синусит.

Ранее инфекционист Елена Мескина заявила, что при заболевании гонконгским гриппом инфекция может распространяться по ушной полости. Внутри начинает разрастаться воспаление, которое способно привести к временной потере слуха.

грипп
заболевания
врачи
здоровье
