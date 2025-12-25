В России выявили пугающее последствие гонконгского гриппа

Россияне массово жалуются на потерю слуха после гонконгского гриппа, пишет Telegram-канал SHOT. По его информации, соответствующие сообщения поступают из разных регионов страны.

Жительница Челябинска рассказала изданию, что после заражения вирусом A (H3N2) у нее долго держалась температура выше 40 градусов, боль в глазах, носовые кровотечения, сухость губ и повышенная потливость. Спустя две недели после острой фазы, по ее словам, сохраняется кашель, вялость и тошнота, еда кажется пересоленной, а одно ухо стало хуже слышать.

Врач-инфекционист Елена Мескина сообщила каналу, что при заболевании гонконгским гриппом инфекция может распространяться и по ушной полости. Внутри начинает разрастаться воспаление, которое способно привести к временной потере слуха. Медик советует обратиться к лору, если проблемы со слухом затягиваются на несколько месяцев.

До этого сообщалось, что россияне массово жалуются на потерю зрения после перенесенного гонконгского гриппа. Заболевшие жалуются на туман в глазах, расфокусировку и двоение. Одна из женщин рассказала, что ощутила резкое падение зрения буквально за пару дней.