Житель Подмосковья попал к врачам из-за болтливых коллег на работе

Житель Московской области пытался спастись от болтливых коллег с помощью берушей, но попал к врачам из-за частичной глухоты, сообщил Telegram-канал SHOT. Доктора обнаружили, что в его ухе застряла часть инородного предмета.

Как отметил канал, два года назад молодой человек устал слушать коллег и решил вставить в уши беруши. Когда он вытаскивал их после работы, часть одной из них развалилась и осталась в слуховом проходе. В результате осмотра врачи вытащили инородный предмет.

Ранее в Москве хирурги Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Свержевского спасли мужчину с редким заболеванием — синдромом Минора. Пациент слышал движение своих глаз и биение сердца, а также чувствовал дисбаланс при малейших движениях головы.

До этого врач-отоларинголог Людмила Елизарова заявила, что использование внутриканальных наушников может привести к развитию инфекций и, как следствие, к полной потере слуха. Она отметила, что чем дальше источник звука от внутреннего уха, тем лучше.