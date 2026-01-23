Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 14:25

Россиянин два года проходил с куском беруши в ухе

В Подмосковье врач извлек из уха пациента кусок беруши спустя два года

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Врач из подмосковной больницы вытащил из уха пациента кусок беруши, сообщается на сайте регионального минздрава. Отмечается, что с инородным предметом внутри 24-летний пациент прожил два года. Оториноларинголог Видновской больницы Рауль Тен сообщил, что операция прошла без анестезии.

Инородный предмет был извлечен без каких-либо сложностей, причем без анестезии. Пациент отметил, что теперь прекрасно слышит. Несмотря на двухлетнее пребывание фрагмента беруши в ухе, перепонка и слуховой проход за это время не пострадали, — сообщил Тен.

Ранее в Якутии провели уникальную хирургическую операцию по восстановлению глаза 34-летней местной жительнице. Пациентка едва не потеряла зрение после того, как маленький ребенок глубоко проткнул ее глазницу карандашом.

До этого в Липецке подросток получил серьезную травму глаза из-за того, что плохо закрепленная фреза от домашнего станка отлетела в его сторону. Инцидент произошел, когда несовершеннолетний решил самостоятельно проверить аппарат. Он не закрепил фрезу должным образом, заглянул внутрь механизма и случайно активировал кнопку пуска.

Подмосковье
врачи
пациенты
слух
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зимняя охота с нарезным оружием: секреты подготовки без ошибок
Эта крупа лучше гречки: почему стоит включить в рацион просо
Адвокат рассказал, что может грозить владельцу рухнувшего ТЦ в Новосибирске
Мэрия Бухареста готовится к закрытию учреждений из-за нехватки средств
Сенатор Косачев со скепсисом отозвался о формате Совета мира Трампа
Профайлер рассекретила чувства обратившейся к зрителям Долиной
Удушье в снежном плену: как погибла девочка в Красноярске, вина родителей?
Главврача крупнейшего онкодиспансера Татарстана лишили должности
Названы способы получить компенсацию за переработки на удаленке
Охранник сидел на нем 10 минут: что известно об убийстве в «Сити Молле»
Ярославский «Локомотив» продлил контракт с ключевым игроком
Мама мальчика с СМА рассказала о жизни после самого дорогого в мире укола
Профайлер «прочитал» состояние Трампа после встречи с Зеленским
Раскрыто местоположение пропавшего в Красноярске подростка
В Совфеде объяснили, почему новую ООН создать не удастся
Во главу Болгарии впервые в истории поставили женщину
«Карты в руки»: Житинкин о назначении Богомолова на пост и. о. ректора МХАТ
Нарколог назвал последствия тренда на прием ветпрепаратов среди подростков
Польские фермеры запротестовали из-за Украины
В Аzur Air раскрыли судьбу пассажиров экстренно севшего в Китае самолета
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.