Россиянин два года проходил с куском беруши в ухе В Подмосковье врач извлек из уха пациента кусок беруши спустя два года

Врач из подмосковной больницы вытащил из уха пациента кусок беруши, сообщается на сайте регионального минздрава. Отмечается, что с инородным предметом внутри 24-летний пациент прожил два года. Оториноларинголог Видновской больницы Рауль Тен сообщил, что операция прошла без анестезии.

Инородный предмет был извлечен без каких-либо сложностей, причем без анестезии. Пациент отметил, что теперь прекрасно слышит. Несмотря на двухлетнее пребывание фрагмента беруши в ухе, перепонка и слуховой проход за это время не пострадали, — сообщил Тен.

