Проверка станка обернулась для подростка травмой глаза В Липецке подростку в глаз отлетела фреза от домашнего станка

В Липецке подросток получил серьезную травму глаза из-за того, что плохо закрепленная фреза от домашнего станка отлетела в его сторону, сообщили в региональном минздраве. Инцидент произошел, когда несовершеннолетний решил самостоятельно проверить аппарат.

Он не закрепил фрезу должным образом, заглянул внутрь механизма и случайно активировал кнопку пуска. В результате неправильно закрепленная деталь отлетела ему в лицо.

Пострадавшего подростка срочно госпитализировали. Врач-офтальмолог провела первичное обследование, после чего хирург провела операцию.

Юноша столкнулся с заметным ухудшением зрения на травмированном глазу. Врачи пока не могут дать точный прогноз относительно восстановления зрения.

Ранее во Владимирской области десятилетний мальчик получил тяжелую травму глаза на детском празднике. Инцидент произошел во время квеста в стиле «Гарри Поттера», где использовались лазерные указки. Один из участников направил луч в глаз другому ребенку во время конкурса. Школьника срочно госпитализировали и провели экстренную операцию.