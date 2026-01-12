Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 19:37

Проверка станка обернулась для подростка травмой глаза

В Липецке подростку в глаз отлетела фреза от домашнего станка

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Липецке подросток получил серьезную травму глаза из-за того, что плохо закрепленная фреза от домашнего станка отлетела в его сторону, сообщили в региональном минздраве. Инцидент произошел, когда несовершеннолетний решил самостоятельно проверить аппарат.

Он не закрепил фрезу должным образом, заглянул внутрь механизма и случайно активировал кнопку пуска. В результате неправильно закрепленная деталь отлетела ему в лицо.

Пострадавшего подростка срочно госпитализировали. Врач-офтальмолог провела первичное обследование, после чего хирург провела операцию.

Юноша столкнулся с заметным ухудшением зрения на травмированном глазу. Врачи пока не могут дать точный прогноз относительно восстановления зрения.

Ранее во Владимирской области десятилетний мальчик получил тяжелую травму глаза на детском празднике. Инцидент произошел во время квеста в стиле «Гарри Поттера», где использовались лазерные указки. Один из участников направил луч в глаз другому ребенку во время конкурса. Школьника срочно госпитализировали и провели экстренную операцию.

Липецк
зрение
травмы
подростки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Лондоне начался суд над российским моряком Мотиным
У «Реала» появился новый главный тренер
Пролетевшая 120 метров льдина едва не задела человека в «Москва-сити»
«Это просто добьет ее». Зачем Трампу Гренландия и при чем здесь Россия
«Черная жара» погубила тысячи летучих лисиц
В Раде потребовали запретить школьникам учиться на русском
Обида на Добронравова, отсутствие детей, патриотизм: как живет Дорогов
Алонсо покинул «Реал»
В Госдуме назвали главного бенефициара протестов в Иране
Российские туристы получат помощь после крушения катера на Пхукете
Россиянам рассказали, как восстановить организм после новогодних каникул
Европейские коллеги поддержали арестованного в Польше археолога из России
Варшавский суд вынес отказ по скандальному делу археолога Бутягина
Санду сделала неожиданное признание о будущем Молдавии
План Б по Украине, как живет Богатырев в Таиланде: что будет дальше
Экономист назвал универсальное правило, которое защитит от мошенников
Около 15 тыс. медсестер вышли на улицы за высокими зарплатами
Военэксперт оценил эффективность тактики просачивания
Шойгу подтвердил готовность Москвы углублять отношения с Тегераном
Сельдь и апельсины на одной тарелке: звучит смело, но это вкусно
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Вместо котлет готовлю куриные пальчики: можно замораживать и добавлять любую начинку
Общество

Вместо котлет готовлю куриные пальчики: можно замораживать и добавлять любую начинку

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали
Россия

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.